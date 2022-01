EEUU distribuirá 400 millones de barbijos de alta calidad de forma gratuita

Estados Unidos distribuirá en forma gratuita a partir de la semana próxima un total de 400 millones de barbijos N95, y para ello utilizará farmacias y centros comunitarios de salud, informó este miércoles el presidente Joe Biden.

Los barbijos, que provienen del Acopio Estratégico Nacional, representan “más de la mitad de los guardados para emergencias”, y estarán disponibles para todo aquel que los solicite y no priorizarán a los destinatarios en función de la vulnerabilidad frente al coronavirus, sus ingresos u otros criterios.

Según informó la agencia ANSA, tras el anuncio de Biden, “los expertos en salud enfatizaron la importancia de las cubiertas faciales de alta calidad para proteger contra la variante Ómicron del coronavirus”.

Our Administration is making 400 million N95 masks from the Strategic National Stockpile available for free to Americans.

N95 masks will be available for the public to pick up at tens of thousands of local pharmacies and health centers.

— The White House (@WhiteHouse) January 19, 2022