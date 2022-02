EEUU enviará 3.000 soldados cerca de Ucrania, acción calificada de ‘destructiva’ por Rusia

Estados Unidos anunció este miércoles el envío de 3.000 soldados adicionales a Europa del Este para defender a los países de la OTAN «contra cualquier agresión», lo que fue calificado de «destructivo» por Rusia, en medio de tensiones entre las potencias occidentales y el Kremlin por la situación en Ucrania.

Las tropas se suman a los 8.500 militares puestos en alerta desde finales de enero por Washington para ser desplegados como parte de la fuerza de la OTAN en caso de ser necesario.

«Estos movimientos son un mensaje inequívoco que enviamos al mundo de que estamos listos para tranquilizar a nuestros aliados de la OTAN y decididos a defenderlos contra cualquier agresión», dijo a la prensa el vocero del Departamento de Defensa de Estados Unidos, John Kirby, citado por la agencia de noticias AFP.

.@PentagonPresSec: The United States will soon move additional forces to Romania, Poland, and Germany. I want to be very clear about something: these are not permanent moves. pic.twitter.com/SnQnGnCvwN

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) February 2, 2022