EEUU, Francia e Irlanda desean un próximo Gobierno ‘equilibrado’ en Reino Unido

Estados Unidos, Francia e Irlanda expresaron distintas reacciones y enfoques frente a la renuncia de la primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, con la coincidencia de desear que el rumbo del país sea «equilibrado», mientras que la que ocupara su cargo entre 2016 y 2019, Theresa May, reclamó un nuevo Gobierno «sensato y competente».

El presidente estadounidense, Joe Biden, agradeció la ayuda de Truss en diversos ámbitos, entre ellos el aumento de la presión sobre Rusia como represalia a la ofensiva en Ucrania, y espera mantener una «cooperación estrecha» con quien la suceda.

«Estados Unidos y Reino Unido son aliados fuertes y amigos desde hace mucho tiempo y eso es algo que nunca cambiará», subrayó Biden en un comunicado difundido después de que Truss anunciara su dimisión.

I thank Prime Minister Liz Truss for her partnership on a range of issues including holding Russia accountable for its war against Ukraine.

We will continue our close cooperation with the U.K. government as we work together to meet the global challenges our nations face.

