EEUU impondrá sanciones a miembros y agentes financieros de Hamas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra una decena de «miembros clave de Hamas», agentes o personas que participan en la financiación del grupo islamista palestino, con sede en Gaza y en países como Sudán, Turquía y Qatar.

«Estados Unidos está tomando medidas rápidas y decisivas para atacar a los financistas y facilitadores de Hamas tras su brutal y desmedida masacre de civiles israelíes, incluidos niños», dijo en un comunicado la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, citada por la agencia de noticias AFP.

El 7 de este mes milicianos del grupo Hamas se infiltraron en territorio israelí y asesinaron a más de 1400 personas, lo que desató una campaña de fuertes bombardeos ordenados por el Gobierno israelí contra la Franja de Gaza, gobernada por Hamas.

Al menos 3.478 palestinos murieron a causa de los bombardeos israelíes, entre ellos 471 ayer en un hospital alcanzado por un proyectil, informó el Ministerio de Salud palestino. Sobre este último hecho, Israel y Hamas se acusan mutuamente.

Las sanciones se producen cuando el presidente estadounidense, Joe Biden, se encuentra de visita en Israel para mostrar su apoyo al Gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu.

Today, the @USTreasury is taking swift and decisive action to target Hamas financiers and facilitators following its brutal and unconscionable terrorist attacks against Israel. https://t.co/z1n35WC4zA

— Secretary Janet Yellen (@SecYellen) October 18, 2023