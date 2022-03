EEUU inició el proceso para confirmar a la primera mujer negra en la Corte Suprema

El Senado de Estados Unidos comenzó este lunes a abordar la histórica postulación a la Corte Suprema de la jueza Ketanji Brown Jackson, la primera magistrada negra propuesta para integrar el tribunal, en un proceso que contempla cuatro días de audiencias.

«Les pido a los miembros de este comité que, al comenzar este histórico proceso de confirmación, consideren cómo la historia juzgará a cada senador», expresó el presidente del Comité Judicial del Senado, Dick Durbin, durante la apertura, informó la agencia de noticias AFP.

Durante cuatro días el comité realizará audiencias de confirmación para esta jurista de 51 años, nominada por el presidente Joe Biden, quien justo antes del inicio destacó en un tuit su mente «brillante» y su «gran carácter e integridad».

«Ella merece ser confirmada como la próxima jueza de la Corte Suprema», aseguró el mandatario.

Judge Ketanji Brown Jackson is a brilliant legal mind with the utmost character and integrity.

She deserves to be confirmed as the next Justice of the Supreme Court. pic.twitter.com/a15I2VkbLb

— President Biden (@POTUS) March 21, 2022