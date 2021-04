EEUU no aceptará un acuerdo nuclear en el que cumpla todos los requisitos antes que Irán – Télam

El expresidente Trump retir a Estados Unidos en 2018 del acuerdo nclear con Irn



Estados Unidos no est dispuesto a aceptar un proceso de reincorporacin al acuerdo nuclear con Irn y otras potencias si ste requiere que Washington levante las sanciones, afirm un funcionario del Departamento de Estado, en medio de negociaciones internacionales para recuperar al pacto nuclear estancado desde 2018, cuando se retir unilateralmente bajo la presidencia de Donad Trump.

“Una secuencia en la que EEUU hace todo antes de que Irn haga algo no es una secuencia aceptable, se lo dejamos claro a Irn, y ms all de eso estamos abiertos a diferentes tipos de procesos que satisfagan nuestros intereses, que es ver a ambas partes en cumplimiento”, dijo el funcionario no identificado, citado por las agencias de noticias AFP y Sputnik.

La declaracin se produjo como parte de una actualizacin del Departamento de Estado con respecto a las negociaciones en curso con Irn que se estn llevando a cabo en Viena, Austria, con la esperanza de que Estados Unidos regrese al acuerdo nuclear despus de retirarse bajo la administracin de Trump (2017-21).

Sobre las conversaciones, dijo que proporcionaron una mayor aclaracin de lo que Estados Unidos e Irn deben hacer para volver al pleno cumplimiento del pacto, pero que siguen existiendo importantes desacuerdos.

A su vez, dijo que Whasington levantar rpidamente las sanciones contra Irn ante la eventualidad de lograr el acuerdo nuclear, pero que no apurar las conversaciones. Adems afirm que Estados Unidos contina pidiendo a Irn que libere a todos los ciudadanos estadounidenses injustamente detenidos en ese pas,

Sin embargo, Estados Unidos empez a compartir con Irn “ejemplos” de sanciones que est listo para levantar para salvar el acuerdo nuclear de Irn, sin llegar todava a un entendimiento sobre este punto clave de las negociaciones de Viena, dijo el funcionario.

“Esta vez, hemos entrado en ms detalles, hemos proporcionado a Irn una serie de ejemplos de sanciones que creemos que deberan levantarse para volver” al acuerdo, del que Trump retir a Washington, dijo la fuente en una nueva pausa en las discusiones indirectas con Tehern y los dems signatarios del texto de 2015.

“Les dimos muchos ejemplos; creo que ahora tienen una visin bastante clara de cules creemos que son las sanciones que vamos a tener que levantar y las que no vamos a levantar”, aadi.

El funcionario no quiso confirmar ni desmentir la informacin del diario The Wall Street Journal que indic que la delegacin estadounidense habra mostrado su disposicin a levantar las sanciones impuestas por la administracin Trump, sobre la base de acusaciones de terrorismo, contra los sectores financiero y petrolero de Irn.

Se limit a decir que exista una tercera categora de “casos difciles”: sanciones impuestas por el expresidente no directamente vinculadas al programa nuclear iran, sino “con el nico objetivo de evitar” que Joe Biden vuelva al acuerdo.

Trump retir a Estados Unidos en 2018 del acuerdo que supuestamente evitara que Irn tuviera la capacidad para armar una bomba atmica, y reinstal y luego endureci todas las sanciones estadounidenses.

Su sucesor, dijo que estaba listo para regresar al acuerdo si Tehern tambin volva a las restricciones nucleares que comenz a romper en respuesta a las sanciones.

Desde principios de abril, se han llevado a cabo negociaciones indirectas en Viena entre representantes de los Estados que an son parte del acuerdo (Irn, China, Rusia, Francia, Alemania, Reino Unido) por un lado, y Estados Unidos por otro.

La ltima sesin termin el martes y est previsto que las conversaciones se reanuden la prxima semana.

Francia, Reino Unido y Alemania saludaron el dilogo “constructivo” y “la participacin positiva de todas las partes”.

“Hemos avanzado, pero queda mucho por hacer”, sealaron los diplomticos de los tres pases europeos co-signatarios del acuerdo de 2015, animando a “todas las partes a aprovechar la oportunidad diplomtica”.

“Condenamos las medidas de cualquier actor que llevaran a una escalada y pudiesen poner en peligro los avances realizados”, aadieron.

La urgencia ha crecido luego de que el viernes la Repblica Islmica comenzara a producir uranio enriquecido a casi un 60%, acercndose al 90% necesario para uso militar.