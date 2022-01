EEUU pedirá nuevas sanciones de la ONU contra Corea del Norte

Estados Unidos anunció que propondrá al Consejo de Seguridad de la ONU nuevas sanciones internacionales contra Corea del Norte, luego de que el país comunista efectuara varios tiros de misiles balísticos.

En un tuit, la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo que la propuesta de sanciones responde a «los seis lanzamientos de misiles balísticos (efectuados por) Corea del Norte desde septiembre de 2021».

Todos los lanzamientos fueron «violatorios de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU», agregó, sin precisar de qué tipo de penalidades hablaba.

On top of today’s designations by @StateDept and @USTreasury, the U.S. is proposing @UN sanctions following North Korea’s six ballistic missile launches since September 2021, each of which were in violation of UN Security Council resolutions.

