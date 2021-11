EEUU registra un récord de 100.000 muertes por sobredosis de drogas sintéticas

El Gobierno estadounidense reportó este miércoles un récord de más de 100.000 fallecidos por sobredosis en un año en todo su territorio, en su mayoría por opiáceos sintéticos, según informaron autoridades sanitarias.

«Estas sobredosis son principalmente ocasionadas por opiáceos sintéticos, sobre todo el fentanilo fabricado ilegalmente», dijo en una conferencia de prensa la subdirectora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), Deb Houry.

Entre abril de 2020 y abril de 2021, en plena pandemia de la Covid-19, el país registró 100.306 sobredosis fatales, un aumento del 28,5% respecto al mismo periodo del año anterior (78.056 fallecimientos), según cifras provisionales de los CDC.

«Mi gobierno está comprometido en hacer todo lo que esté en nuestro poder para atender la adicción y acabar con la epidemia de sobredosis», reaccionó el presidente estadounidense Joe Biden en un comunicado.

An estimated 100,000 Americans died of drug overdoses in one year, topping deaths from car crashes, guns and even flu and pneumonia, CDC data shows. #FOX13https://t.co/eV6zJkhWgM

— FOX 13 Seattle (@fox13seattle) November 17, 2021