EEUU reporta el primer caso de transmisión comunitaria de la variante Ómicron

Autoridades de Estados Unidos reportaron este jueves al menos seis nuevos casos de contagios de coronavirus con la nueva cepa Ómicron, entre los cuales figura el de un hombre que no salió del país.

Cinco de esos casos fueron detectados en Nueva York y el restante, el primero de transmisión comunitaria, en el estado de Minnesota.

«Esta noticia es preocupante pero no es una sorpresa», dijo el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en un comunicado.

Al igual que el primer caso de Ómicron detectado el miércoles en Estados Unidos, el paciente de Minnesota estaba vacunado y tenía síntomas leves de los que ya se recuperó, informó la agencia de noticias AFP.

El hombre asistió a una convención de animé en la ciudad de Nueva York, celebrada entre el 19 y el 21 de noviembre. Al día siguiente tuvo síntomas y se hisopó.

La transmisión comunitaria en Estados Unidos era algo esperado por los epidemiólogos, pese a la decisión de Washington de prohibir el ingreso a viajeros de varias naciones del sur de África, luego de que se reportara en esa región la nueva cepa del virus.

Este segundo contagio de Ómicron en Estados unidos se hizo público un día después de que los Centros para la Prevención y Enfermedades (CDC) anunciaran el primer caso confirmado en el país tras una prueba a un viajero completamente vacunado que había regresado recientemente de Sudáfrica y se estaba recuperando de síntomas leves.

BREAKING—New domestic-travel only #Omicron case identified in Minnesota of a travelers who visited New York City and attended an anime convention at the Javits Center Nov 19-21, and got symptoms on Nov 22nd. ➡️With such timeline, it could be now across US. https://t.co/nCESkrLkIepic.twitter.com/4k4fQmr8wl

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) December 2, 2021