EEUU sigue ‘focalizado’ en liberar rehenes pese al fin de la tregua

Estados Unidos sigue «intensamente focalizado» en liberar a los rehenes cautivos en Gaza pese a la reanudación de los combates entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamas tras una semana de tregua, declaró el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken.

«Seguimos intensamente focalizados en llevar a todo el mundo a casa, en traer de vuelta a los rehenes, algo en lo que también trabajé hoy», aseguró Blinken, tras una reunión con los ministros de Exteriores de países árabes al margen de la Conferencia de las Partes (COP28) sobre cambio climático en Dubai, replicó la agencia de noticias AFP.

El secretario de Estado se reunió con los jefes de la diplomacia de Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Jordania y Bahréin durante su breve visita a la capital emiratí, así como con un representante de la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna Cisjordania.

«Estamos decididos a hacer todo lo que podamos para reunir a todos con sus familias, incluso continuar el proceso que ha funcionado durante siete días», manifestó Blinken, en referencia a la liberación de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos encarcelados en Israel.

In my meeting with Defense Minister @yoavgallant, I reaffirmed the United States’ support for Israel’s right to protect itself in compliance with international humanitarian law, while urging that Israel take all possible measures to avoid civilian harm. pic.twitter.com/FySUTFQPhb

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 30, 2023