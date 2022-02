EEUU suspendió las operaciones de su embajada en Bielorrusia

Estados Unidos suspendió las operaciones de su embajada en Bielorrusia y autorizó la partida voluntaria del personal no esencial de su legación de Moscú, dijo este lunes el secretario de Estado, Antony Blinken.

«Tomamos estas medidas debido a preocupaciones de seguridad derivadas del ataque no provocado e injustificado de las fuerzas militares rusas contra Ucrania«, dijo Blinken en un comunicado.

«No tenemos mayor prioridad que la seguridad de los ciudadanos estadounidenses», agregó, señala un despacho de la agencia AFP.

Bielorrusia celebró el domingo un referendo que elimina la obligación de la exrepública soviética aliada de Rusia de seguir siendo una «zona libre de armas nucleares», un cambio denunciado por Occidente.

We have suspended operations at our Embassy in Minsk and authorized the voluntary departure of non-emergency employees and family members at our Embassy in Moscow. We have no higher priority than the safety and security of U.S. citizens.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 28, 2022