EEUU vuelve a ser un árbitro “relativamente imparcial” entre israelíes y palestinos – Télam

Netanyahu tiene la posibilidad de ir a una quinta eleccin

El restablecimiento de la ayuda de Estados Unidos a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) refleja la necesidad de la Casa Blanca de volver a convertirse en un rbitro relativamente imparcial entre palestinos e israeles, ms all de su histrica alianza con Israel, su principal socio en Medio Oriente.

A esta decisin se suma, adems, la promesa del Gobierno del presidente demcrata, Joe Biden, de impulsar nuevamente la solucin de los “dos Estados”, frmula diplomtica abandonada por el republicano Donald Trump.

La noticia, conocida el mircoles, fue bien recibida por la ANP, pues la Casa Blanca era el ms grande aportante de la Agencia de la ONU para los Refugiados palestinos (Unrwa), hasta que Trump les recort ms de 200 millones de dlares a fines de agosto de 2018.

No hay duda de que los fondos aliviarn la frgil economa palestina, respaldada mayoritariamente por donantes internacionales.

El Gobierno de Biden enviar 235 millones de dlares a la ANP, de los cuales dos tercios irn para Unrwa, organismo que sufri una crisis financiera desde que perdi 360 millones de dlares que anteriormente mandaba la Casa Blanca, segn informes de la BBC.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, coment que EEUU “est comprometido en promover la prosperidad, seguridad y libertad, tanto de israeles como de palestinos, de manera tangible en el trmino inmediato, lo cual es importante por derecho propio, pero tambin como un significativo avance hacia la negociacin de los dos Estados”.

Los palestinos acusaban a Trump de tener una actitud parcial hacia Israel, tras presentar en enero de 2020 un plan de paz que reconoca la soberana israel sobre Cisjordania y el valle del ro Jordn, incluida Jerusaln Este como la “capital indivisible” del Estado israel.

En cuanto a la reanudacin de la ayuda de Washington a Unrwa, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel afirm que esa organizacin de la ONU, en su forma actual, “perpetua el conflicto” y no contribuye a su resolucin.

El comentario fue formulado en la misma semana en la que el Gobierno israel rechaz cooperar con la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar supuestos crmenes de guerra cometidos en los territorios palestinos ocupados.

Unrwa fue creada para ayudar a centenares de miles de palestinos, desplazados de sus territorios tras la guerra rabe-israel en 1948. En la actualidad apoya a 5.7 millones de refugiados registrados en Gaza, Cisjordania, Jordania, Siria y Lbano.

Marcelo Montes, integrante del Grupo de Estudios Euroasiticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), dijo a Tlam que la decisin de EEUU de restaurar la ayuda a los palestinos, as como la de impulsar la solucin de los dos Estados, “es bastante coherente”.

“La Casa Blanca tiene la necesidad de erigirse de nuevo en un rbitro de la cuestin relativamente imparcial, aunque ya conocemos su sociedad estratgica con Israel a lo largo del tiempo”, seal el analista.

Montes record que “la mitad prcticamente de la financiacin externa de EEUU est destinada a Israel. Esto no va a cambiar por ms que las relaciones entre (el ex presidente Barack) Obama e Israel no hayan sido buenas, aunque fueron mejores entre (el primer ministro, Benjamin) Netenyahu y Trump”, afirm.

El analista seal que para Israel, despus de los Acuerdos de Oslo de 1993, “no era viable un Estado palestino independiente, sino ms bien tener una suerte de convivencia para ir colonizando los territorios ocupados y, ayudando al mismo tiempo, a Gaza y Cisjordania”.

Montes opin que “todo el escenario es muy complejo y depende de la variables domsticas, porque Netanyahu tiene la posibilidad de ir a una quinta eleccin si no puede armar una coalicin para gobernar. Tambin se van a realizar elecciones en Palestina (18 de mayo) y en Irn (18 de junio)”.

Biden busca otra meta: que EEUU regrese al acuerdo nuclear firmado con Irn el 15 de julio de 2015 en Viena, considerado el logro ms importante de la poltica exterior de Obama. Trump se retir del pacto en mayo de 2018.

Por ese motivo, el mircoles el Gobierno de Biden se sum a la conferencia sobre la reactivacin del convenio con Irn en la capital austraca, junto a representantes del Grupo 5+1, formado por Francia, China, Rusia y el Reino Unido, ms Alemania.

La negociaciones para reanudar el Plan de Accin Integral Conjunto, destinado a impedir que Irn construya su primera bomba atmica, “estn lejos de darse por concluidas, pero avanzan bien”, dijo el vicecanciller iran, Abbas Araghchi, al canal de televisin Press TV.

Sin embargo, el funcionario reclam que EEUU levante las sanciones econmicas contra Tehern, para que el pacto nuclear vuelva a cumplirse.