EEUU y el Reino Unido repelieron ‘el mayor ataque’ hasta la fecha de los hutíes

Los ejércitos británico y estadounidense repelieron en el mar Rojo «el mayor ataque» efectuado hasta la fecha por los rebeldes hutíes de Yemen, anunció este miércoles el Reino Unido, horas después de que Estados Unidos anunciara que 18 drones y tres misiles lanzados por el movimiento chiita habían sido abatidos en una ofensiva «compleja diseñada por Irán».

Los rebeldes hutíes, que cuentan con el respaldo de Irán, reivindicaron el ataque como una acción de apoyo a los palestinos de la Franja de Gaza, confrontados a la ofensiva lanzada por Israel en respuesta al ataque del 7 de octubre de milicianos del movimiento islamista Hamas, que gobierna el enclave.

«La operación, con un gran número de misiles, balísticos y navales, y de drones, tenía como objetivo un navío estadounidense que suministraba ayuda a la entidad sionista», anunciaron los rebeldes en un comunicado.

Según el texto de los hutíes, se trata de «una primera respuesta» a un ataque en su contra el 31 de diciembre.

Helicópteros estadounidenses, respondiendo a una llamada de auxilio de un buque comercial, habían hundido ese día tres barcos de los rebeldes hutíes, matando a 10 miembros de sus tripulaciones.

Este nuevo ataque de los hutíes llega cuando el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se encuentra en Israel, en el marco de una gira por la región para intentar evitar que la guerra contra Hamas se extienda.

«Durante la noche», el buque británico HMS Diamond, junto con navíos de guerra norteamericanos, «repelieron con éxito el mayor ataque efectuado hasta la fecha en el mar Rojo por los hutíes, apoyados por Irán», escribió el ministro de Defensa británico, Grant Shapps, en la red social X.

