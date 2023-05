EEUU y la UE publicarán un ‘código de conductas’ sobre inteligencia artificial

Estados Unidos y la Unión Europa (UE) anunciaron este miércoles el lanzamiento del borrador de un código de conducta sobre inteligencia artificial (IA), luego de que expertos advirtieran sobre los potenciales riesgos de esta tecnología revolucionaria.

«En las próximas semanas, vamos a presentar un borrador de código de conducta sobre inteligencia artificial», dijo la Comisaria Europea de la Competencia, Margrethe Vestager, en conferencia de prensa en Suecia junto al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken.

El objetivo es «establecer códigos de conducta voluntarios que estén abiertos a todos los países de ideas afines», agregó el secretario de Estado Blinken, informó la agencia de noticias AFP.

La idea es tener «muy, muy pronto» una propuesta final sobre la cual las empresas del sector, dominado por gigantes estadounidenses como Microsoft, Meta o Google, «podrán comprometerse voluntariamente», dijo Vestager.

En presencia de Sam Altman, el fundador del robot conversacional ChatGPT que ha revolucionado la inteligencia artificial, esta cuestión fue uno de los temas principales de una reunión del Consejo de Comercio y Tecnología (CCT) en Lulea, en el norte de Suecia.

Watermarking, external audits, feedback loops – just some of the ideas discussed with @AnthropicAI and @sama @OpenAI for the #AI #CodeOfConduct launched today at the #TTC in #Luleå @SecRaimondo Looking forward to discussing with international partners. pic.twitter.com/wV08KDNs3h

— Margrethe Vestager (@vestager) May 31, 2023