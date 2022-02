EEUU y Rusia llevaron la discusión por Ucrania al Consejo de Seguridad de la ONU

Estados Unidos y Rusia trasladaron este lunes al seno de las Naciones Unidas su áspero debate de semanas acerca de la situación en Ucrania, durante una sesión del Consejo de Seguridad en la que Washington denunció el inminente aumento de las tropas rusas en la frontera y Moscú cuestionó la “diplomacia del megáfono” estadounidense para “engañar a la comunidad internacional”.

Fuera de Nueva York, se dieron en paralelos otras advertencias que azuzaron el cuadro: el presidente Joe Biden avisó que su país “está preparado para que pase lo que pase”; el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, consideró que le toca a Moscú “desescalar” el conflicto, y Rusia lamentó que “los anglosajones están intensificando tremendamente las tensiones en el continente europeo”.

Con esas incomodidades de fondo, los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y Francia, Emmanuel Macron, hablaron este lunes por teléfono sobre la crisis en la frontera ruso-ucraniana y las garantías de seguridad planteadas por el Kremlin, y mañana les tocará hacer lo propio a los cancilleres de Estados Unidos y Rusia, Antony Blinken y Serguei Lavrov.

Pero lo central este lunes estuvo en la ONU, en una reunión convocada por Estados Unidos que Rusia buscó suspender, sin éxito: 10 de los 15 miembros del Consejo de Seguridad votaron a favor de la discusión.

La embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, dijo entonces que su país tiene “evidencia” de que Rusia pretende “reforzar su presencia con más de 30.000 soldados cerca de la frontera de Bielorrusia con Ucrania, a menos de dos horas al norte de Kiev para principios de febrero», y señaló que “si Rusia invade Ucrania, nadie podrá decir que no lo vimos venir y las consecuencias serían horribles».

En su réplica, el representante ruso, Vasily Nebenzya, rechazó las acusaciones, advirtió que Washington está generando «histeria» con la convocatoria a la reunión e insistió en que ninguna autoridad de su país amenazó con invadir la exrepública soviética. Estados Unidos, dijo, «está azuzando las tensiones y la retórica y provocando una escalada».

Rusia rechaza ser considerada una amenaza para Ucrania.

«Las discusiones sobre una amenaza de guerra son provocativas en sí mismas; prácticamente lo están pidiendo, quieren que ocurra», denunció Nebenzya.

Para respaldar su idea del “engaño a la comunidad”, reseñó las pruebas falsas de Washington sobre las armas de destrucción masiva en Irak para atacar a Saddam Hussein.

El diplomático ruso también propuso una nueva reunión del Consejo de Seguridad para el 17 de febrero, séptimo aniversario de los acuerdos de Minsk, «para discutir la situación para una solución en Ucrania», reportaron las agencias AFP y ANSA.

Thomas-Greenfield expresó que se está ante «la mayor movilización de tropas en Europa en décadas», y hasta alertó que «mientras hablamos, Rusia está enviando todavía más tropas y armas para unirse a ellas».

El embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy Kyslytsya, pidió una desescalada que permita reanudar las negociaciones sobre el conflicto con los secesionistas apoyados por Moscú en la región oriental de Donbas.

«Mi presidente ha reiterado recientemente que está dispuesto a reunirse con su homólogo ruso», dijo Kyslytsya ante el Consejo, y subrayó que para su país “la primera prioridad hoy es logar un alto el fuego sostenible e incondicional en Donbas».

Biden renovó su idea de que “la diplomacia es el mejor camino a seguir”.

Rusia rechaza ser considerada una amenaza para Ucrania y pretende garantías de que Kiev no se adherirá a la alianza militar transatlántica OTAN y de que Estados Unidos no establecerá nuevas bases militares en los países de la antigua órbita soviética.

Seguramente parte de estos elementos están contenidos en una respuesta por escrito que Rusia mandó a la carta de Estados Unidos.

“Confirmamos que hemos recibido una respuesta por escrito de Rusia», dijo un vocero de la diplomacia estadounidense sin especificar el contenido, según reportó la agencia AFP.

«Creemos que no sería productivo negociar en público, por lo que dejaremos que Rusia hable sobre su respuesta si quiere», añadió la fuente.

The situation we’re facing in Europe is urgent and dangerous. Russia has assembled a massive military force of more than 100,000 troops along Ukraine’s borders. This is as clear and consequential a threat to peace and security as anyone can imagine. https://t.co/cxwvdFhSNN

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) January 31, 2022