EEUU y Ucrania avanzan con la idea de crear un tribunal para los ‘crímenes de guerra’

El canciller ucraniano, Dmytro Kuleba, y su homólogo estadounidense, Antony Blinken, abordaron durante una llamada telefónica la posibilidad de crear un tribunal para juzgar los «crímenes de guerra» perpetrados por las fuerzas rusas durante la invasión de Ucrania.

Kuleba le comentó a Blinken los «posibles pasos a dar para crear un tribunal especial para juzgar los crímenes de la agresión rusa contra Ucrania», según informó a través de Twitter.

I spoke to @SecBlinken who informed me on his discussions at G20. I elaborated on our further steps to create a Special Tribunal for the crime of aggression against Ukraine: our next big undertaking is to ensure accountability for Russia’s leadership. Coordinated efforts are key.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2023