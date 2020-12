Ejecutan ataque cibernético a documentos sobre vacuna BioNTech/Pfizer

“Es importante señalar que no se ha violado ningún sistema de BioNTech o Pfizer en relación con este incidente y no tenemos conocimiento de que se haya accedido a ningún dato personal”, dijo la empresa en un comunicado. “Esperamos más información sobre la investigación de la EMA y responderemos de forma adecuada y de acuerdo con la legislación de la UE”, indicó el grupo.

“Dadas las consideraciones críticas de salud pública y la importancia de la transparencia, continuamos brindando claridad sobre todos los aspectos relativos al desarrollo de vacunas y los procesos regulatorios” a ellas vinculados, acotó. La EMA, con sede en Ámsterdam, ha señalado que el incidente estaba siendo investigado, pero no especificó cuándo tuvo lugar o si su trabajo sobre el covid-19 fue objetivo de los piratas.

El equipo contra crímenes de alta tecnología de la Policía nacional de Países Bajos está involucrado en la investigación del ciberataque, pero no dio más información que lo divulgado, informó la agencia de noticias ANP.

EMA regula la entrega de licencias a medicamentos en la UE.

El rol de la EMA como regulador de medicamentos para los 27 países de la Unión Europea (UE) implica que tiene acceso a datos sobre la seguridad y calidad de los medicamentos de ensayos clínicos y pruebas de laboratorio de las empresas que solicitan autorización sobre sus productos.

La agencia ha dicho que tomará una decisión sobre la aprobación condicional para la vacuna contra covid-19 de BioNTech/Pfizer-en una reunión que se llevará a cabo a más tardar el 29 de diciembre, mientras que el 12 de enero debería emitirse un fallo sobre la versión de Moderna.

La vacuna de la sociedad BioNTech/PfizeR, la BNT162b2, ha recibido ya ha sido aprobada de emergencia en Gran Bretaña y Canadá.