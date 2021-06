El 2020, un año marcado por un nuevo récord mundial de refugiados – Télam

Segn Acnur, un 1% de la poblacin mundial es desplazada, es decir una de cada 95 personas.

Las crisis humanitarias pudieron ms que la pandemia: nuevo rcord mundial de refugiados

Hay 4,1 millones que pidieron asilo en el mundo y 3,9 millones de venezolanos que cruzaron las fronteras para escapar de una situacin econmica calificada por la propia ONU como una crisis humanitaria.

Por Florencia Fazio

Pese a la pandemia, el cierre de las fronteras y la multiplicacin de restricciones a la circulacin en todo el mundo, la cifra de refugiados y desplazados sigui creciendo el ao pasado y super la barrera de los 82 millones, el doble que hace una dcada, lo que demuestra que los conflictos existentes se agravan, nuevos surgen y la gran mayora de las personas expulsadas continan sin poder volver a sus casas.

“Un 1% de la poblacin mundial es desplazada, es decir una de cada 95 personas. Uno podra preguntarse: si esta tendencia se mantiene, a dnde podemos llegar? Muy posiblemente en los prximos aos llegaremos a ms de 100 millones de personas desplazadas, pero la pregunta es cun pronto?”, alert en dilogo con Tlam Juan Carlos Murillo, representante regional para el sur de Amrica Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Pese a su preocupacin, Murillo reconoci que esperaban “que la cifra fuera an ms alta”.

“La pandemia ha hecho que el nmero, aunque subi, no lo hizo en proporcin a la situacin humanitaria que tenemos en distintas partes del mundo”, advirti.





Rcord mundial de refugiados

De los 82,4 millones, de los cuales un 42% son menores de edad, 26,4 millones son refugiados -es decir personas que debieron abandonar su pas de origen-, mientras que 48 millones son desplazados internos y, aunque se vieron forzados a dejar su hogar, su trabajo y sustento, se mantienen dentro del mismo territorio, segn el ltimo informe global del Acnur.

Adems, hay 4,1 millones que pidieron asilo en el mundo y 3,9 millones de venezolanos que cruzaron las fronteras para escapar de una situacin econmica calificada por la propia ONU como una crisis humanitaria. A ellos se los llama desplazados en el exterior porque salieron del pas pero no pidieron asilo para ser reconocidos como refugiados.

Infografa.

A contramano de las polmicas desatadas en los ltimos aos en varios pases de la Unin Europea por la llegada de refugiados y, ms recientemente, la ley sancionada por Dinamarca para enviar solicitantes de asilo fuera de Europa, los pases ricos apenas acogen a un 27% de los refugiados en el mundo.

“Muy posiblemente en los prximos aos llegaremos a ms de 100 millones de personas desplazadas, pero la pregunta es cun pronto?”,” Juan Carlos Murillo

En otras palabras, todos los pases desarrollados acogen en la actualidad cerca de 3,7 millones de refugiados, el mismo nmero que registr solo Turqua para finales de 2020, lo que representa la mayor concentracin de poblacin refugiada en un solo territorio, compuesta principalmente por sirios que escaparon de la guerra vecina.

“Tiene que ver un poco con dnde se estn presentando las crisis humanitarias y tambin cun receptivos o no son los pases a efectos de recibir refugiados. Indudablemente cada vez es ms difcil llegar a los pases en desarrollo que estn un poco ms lejos de donde suceden las crisis humanitarias, en particular con Siria, Venezuela, Afganistn, Sudn del Sur y Myanmar”, explic Murillo.

Como los sirios en Turqua, en general, quienes escapan de la violencia, guerras o pobreza extrema tienden a buscar proteccin en pases vecinos, una caracterstica que expone la vulnerabilidad del refugiado, que no tiene acceso a un traslado seguro y suele recorrer kilmetros a hasta alcanzar el primer destino detrs de la frontera; muchos se desploman en el camino. Tambin significa que muchos de los que escapan lo hacen con la idea de que es algo temporario y que pronto podrn volver.

Por todas estas razones, la mayora de los venezolanos que dejaron su territorio se fueron a los pases vecinos -solo en Colombia hay ms de 1,7 millones-, mientras que Pakistn, el tercer Estado receptor en el mundo, recibi un gran afluente del fronterizo Afganistn, en constante conflicto armado desde hace ms de 40 aos.

Uganda, hogar de ms de 1,4 millones de refugiados, recibi de varios pases vecinos en conflicto interno, entre ellos Sudn del Sur, y la mayor parte de los refugiados de la minora musulmana rohingyas que escaparon en los ltimos aos de Myanmar, fueron a parar a la vecina Bangladesh. Algo similar sucede con los refugiados palestinos, la gran mayora de los cuales siguen viviendo en campos en los territorios ocupados por Israel y los pases rabes vecinos.

El nico ejemplo significativo que rompe con esta tendencia es Alemania, con 1,2 millones de refugiados de diversas crisis y guerras de todo el mundo.

Murillo destac que an en pandemia, la comunidad internacional -lase mayormente los pases ricos- mantuvieron “una respuesta generosa”. “Lamentablemente los recursos que se requieren siempre son mayores a los que recibimos”, asegur.

La problemtica de los refugiados tiene una cara urgente que es la proteccin y garanta de los derechos bsicos de la persona que dej todo atrs, muchas veces solo con lo puesto. Pero la otra cara, la ms estructural, es el trabajo para que pueda retornar a su tierra o, de ser imposible en el mediano o corto plazo, que se integre en una sociedad de un tercer pas.

Segn el informe global de la Acnur, el retorno de los refugiados se convierte, con el paso del tiempo, en una idea cada vez ms difcil: en 2020 solo 251.000 personas pudieron regresar a su pas.

“En muchos casos, particularmente en frica o Asia (ser refugiado) implica vivir en una situacin de campamento.



Afortunadamente en el caso de las Amricas, las personas estn conviviendo en comunidades de acogida, en tanto la prctica de los campamentos fue erradicada desde mediados de los 90″, explic Murillo.

“Existen mejores oportunidades para la integracin local y agradecemos tanto a los pases y a las comunidades de acogida de las Amricas que la prctica se mantenga, que haya polticas de recepcin de refugiados y de proteccin directamente en las comunidades a las cuales llega”, agreg y destac que “Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia, han garantizado acceso a los planes de vacunacin sin discriminacin e igualdad de condiciones para todas las personas refugiadas y migrantes”.

En este contexto, la llamada relocalizacin en un tercer pas, donde el refugiado recibe protecciones y puede integrarse realmente, se convierte en una perspectiva necesaria para el futuro de esta poblacin vulnerable.

Murillo, sin embargo, destac un dato “decepcionante”: “El ao pasado por primera vez Acnur registr solamente 34.000 personas reasentadas, pese a que la cifra debera haber superado las 150.000. Esto equivale a casi un 70% en el descenso con respecto al reasentamiento que realizamos en el 2019.”

Sudn del Sur, de pas ms joven del mundo a primer exportador de refugiados de frica

Sudn del Sur se independiz de Sudn en 2011, es el pas ms joven.

Es el pas ms joven y la nacin de origen de la cuarta mayor poblacin de refugiados y desplazados externos detrs de Siria, Venezuela y Afganistn, y tambin posee la tercera cifra ms grande de desplazados internos de frica, con 2,3 y 1,6 millones, respectivamente.

Arrasada por una guerra civil que dej cientos de miles de muertos y devast su economa, la nacin de frica oriental es una de las ms proclives al conflicto armado, menos felices y en mayor riesgo de colapso, segn tres reconocidos ndices mundiales.

Sudn del Sur, de 12,7 millones de habitantes, se independiz de Sudn en 2011, aos despus de una primera guerra civil; pero en 2013 se sumi en otro complejo conflicto armado interno e intertnico, que enfrent a fuerzas del Gobierno y de la oposicin.

Se estima que unas 400.000 personas murieron en la guerra, marcada por terribles atrocidades, hasta que los lderes Salva Kiir y Riek Machar firmaron la paz y formaron un Gobierno de unidad en febrero de 2020, abriendo la puerta al retorno de un grupo de refugiados.

“Este acuerdo de paz ha trado esperanza a la nacin ms joven del planeta, que sigue sufriendo la mayor crisis humanitaria y de refugiados de frica”, dijo entonces el jefe del organismo de la ONU para los refugiados (Acnur), Filippo Grandi.

En un informe de abril pasado, el Acnur advirti que brotes de violencia locales por disputas tribales y por la resistencia de numerosas milicias a campaas de desarme del Gobierno “podran llevar a nuevos flujos de refugiados hacia pases vecinos en 2021”.

Una actualizacin del informe publicada en mayo precis que ms de 2,2 millones de sursudaneses estn actualmente refugiados en la Repblica Democrtica del Congo (RDC), Etiopa, Kenia, Sudn y Uganda, “la mayor poblacin de refugiados de frica”.



El 83% de esos refugiados o solicitantes de asilo son mujeres y nios.

Otros 1,6 millones de sursudaneses tambin abandonaron sus casas por la violencia u otras causas pero se asentaron en otras zonas del pas, una cifra de desplazados internos solo superada en frica por la RDC y Somalia, siempre de acuerdo al Acnur.



La pandemia de coronavirus constituye otro peligro para los refugiados sursudaneses debido a la alta densidad de poblacin de los campamentos que habitan y a sus precarias condiciones sanitarias.

Por ejemplo, solo el 43% de los hogares de refugiados o familias de refugiados sursudaneses tiene letrinas, segn el Acnur.



Unos 445.000 refugiados han retornado a Sudn del Sur, desde la asuncin del Gobierno de unidad, segn la actualizacin del informe, pero la mayora siguen viviendo en campamentos en Kenia, Sudn y Uganda.

Entre los motivos de la huida de hogares se destaca la violencia armada, pero tambin las recurrentes hambrunas resultantes de severas sequas que han disparado a 6 millones la cifra de personas en inseguridad alimentaria dentro de Sudn del Sur.

En febrero de 2017, el Gobierno de Sudn del Sur y la ONU declararon en el pas la primera hambruna del mundo en seis aos.



A fines de 2020, en medio de persistentes espasmos de violencia y del impacto del coronavirus, un informe internacional de expertos en seguridad alimentaria advirti que cinco condados sursudaneses no tenan suficiente comida para sostener a sus habitantes.

Un condado, Pibor Occidental, en tanto, estaba en “probable hambruna”, lo que significa que al menos el 20% de los hogares enfrentan una escasez extrema de alimentos y al menos el 30% de los chicos y chicas estn malnutridos.

Segn su Gobierno, Sudn del Sur acumula unos 10.800 casos de coronavirus y 115 muertes, aunque se da por descontado que las cifras reales son mucho mayores.

Myanmar y el sufrido pueblo rohingya

Casi todos los refugiados de Myanmar pertenecen a la etnia rohingya.

La atormentada nacin de Myanmar ha enfrentado en pocos aos un genocidio, el mayor xodo forzoso de Asia desde la Guerra de Vietnam y un golpe de Estado que puso fin a su esperanzador retorno a la democracia tras dcadas de dictadura militar.

La antigua Birmania, ubicada en el Sudeste Asitico, es la nacin de origen de la quinta mayor poblacin de refugiados y desplazados externos del mundo, estimada en 1 milln de personas y solo superada por las procedentes de Siria, Venezuela, Afganistn y Sudn del Sur.

En un hecho notable, casi todos esos refugiados pertenecen a una misma etnia, la rohingya, una minora musulmana perseguida por el Gobierno y budistas radicales de Myanmar, y ms de 700.000 de ellos huyeron del pas solo desde fines de 2017.

El xodo es el mayor de Asia desde la Guerra de Vietnam (1955-1975) y la represin de los rohingyas fue calificada de “genocidio” por autoridades de la ONU, fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI), Gobiernos y grupos de derechos humanos.

La ltima campaa represiva, que sigue a otra de fines de 2016, comenz en agosto de 2017 con una ofensiva del Ejrcito birmano en Rakhine, un estado del oeste de Myanmar fronterizo con Bangladseh que los rohingyas consideran su hogar ancestral.

Un estudio de 2018 que utiliz proyecciones estadsticas en base a entrevistas con refugiados en Bangladesh estim que el Ejrcito y pobladores locales mataron a unos 25.000 rohingyas y cometieron violencia sexual contra unas 18.000 mujeres y nias.



La persecucin, sin embargo, se remonta a muchos aos antes.

Desde la independencia de Myanmar del Imperio britnico, en 1948, los 1,4 millones de rohingyas tenan sus derechos muy cercenados: no poseen ciudadana y no pueden desplazarse libremente, acceder a la educacin superior ni ejercer cargos pblicos.

Tambin se los somete regularmente a trabajosos forzados para el Gobierno o el Ejrcito, y muchas de sus tierras cultivables han sido confiscadas por las Fuerzas Armadas y entregadas a colonos budistas llegados a Rakhine de otras provincias.

La mayor parte de los rohingyas huy al vecino Bangladesh, donde dio lugar al mayor campamento de refugiados del mundo, el de la localidad de Ukhia, en Cox’s Bazar, en el sureste banglades.

Otros escaparon hacia India, Tailandia, Malasia y otras partes del sur de Asia y del Sudeste Asitico.

El 1 de febrero pasado, militares dieron un golpe de Estado que derroc al Gobierno de la lder civil y premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y puso abrupto trmino al retorno a la democracia iniciado en 2015 luego de Gobiernos militares ininterrumpidos desde 1962.

Desde el golpe, el pas se ha sumido en el caos, con una feroz represin de protestas prodemocrticas que ha dejado cientos de muertos y enfrentamientos entre el Ejrcito y milicias de algunas de las 135 etnias reconocidas como de Myanmar.

El organismo de la ONU para los refugiados (Acnur) dijo en un reciente informe que la crisis posterior al golpe provoc 175.000 nuevos desplazados internos, que se sumaron a los 370.000 que haba hasta entonces y elevaron el total a 545.000.

En 2019, el xodo rohingya de 2017 llev a la CPI a abrir una investigacin preliminar de genocidio y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU a abrir otra de crmenes contra la humanidad. La CPI juzga a personas y la CIJ, a pases.

En 2019, una demanda fue presentada ante la Justicia argentina para enjuiciar a Suu Kyi y a otros funcionarios de Myanmar por crmenes contra los rohingyas, la primera vez que la premio Nobel de la Paz es objeto de una accin legal por la crisis.

El Gobierno de Suu Kyi neg las acusaciones y dijo que el Ejrcito lanz su ofensiva de 2017 luego que islamistas radicales rohingyas atacaron e incendiaran decenas de comisaras y puestos de control de fuerzas de seguridad en Rakhine.

Venezuela, origen de uno de los mayores xodos del mundo

Acnur y OIM estimaban que a fines de 2020 haba 5,4 millones de venezolanos fuera de su pas.

Venezuela constituye uno de los mayores problemas migratorios del mundo, con al menos 5,4 millones de venezolanos fuera de su pas, de los cuales ms de 800.000 solicitaron asilo y ms de 140.000 fueron reconocidos oficialmente como refugiados, segn datos de la ONU.

Este xodo, que equivale al 18,9% de los 28,52 millones que viven actualmente en Venezuela, se multiplic en los ltimos cuatro aos, segn diversas organizaciones especializadas, y representa “una de las crisis ms desfinanciadas del mundo actual”, segn el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), por lo que la ONU volvi a reclamar el jueves pasado un fondo de 1.400 millones de dlares para atender a esas personas.

Con “un aumento de 8.000% en el nmero de venezolanos y venezolanas que solicitaron la condicin de refugiado en todo el mundo desde 2014, principalmente en las Amricas”, la venezolana se convirti en “una de las principales crisis de desplazamiento” del planeta, afirm el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (Acnur) en su pgina web.

El Acnur y la Organizacin Internacional para las Migraciones (OIM, tambin de la ONU) estimaban que a fines de 2020 haba 5,4 millones de venezolanos fuera de su pas, de los cuales 50,7% eran mujeres y 13,8%, menores de 19 aos.

Asimismo, 806.411 de esos venezolanos haban solicitado asilo en los diversos pases que los recibieron y otros ms de 140.000 ya haban sido oficialmente reconocidos como refugiados, segn Acnur.

De las solicitudes de asilo, 62,6% estaban radicadas en Per, 15,2% en Estados Unidos, 10,7% en Brasil y 2,3% en Colombia. Con 0,4%, la Argentina figuraba en dcimo lugar en esa lista.

En cambio, el Observatorio de la Dispora Venezolana (ODV) estima en “ms de 6,5 millones” la cantidad de venezolanos en el exterior, de los cuales “hay como 900.000 solicitudes de asilo, concentradas ms de 50% en Per”, dijo el coordinador de la entidad, el socilogo Toms Pez, en conversacin telefnica con Tlam.

Pez explic que el ODV basa sus estadsticas en informes recabados en 300 ciudades de 90 pases y que comenz a elaborarlas en 2013, mientras los organismos de la ONU lo hicieron a partir de 2018, “desde que fuera designado (el exvicepresidente de Guatemala Eduardo) Stein” como representante especial de la ONU para los Refugiados y Migrantes Venezolanos.

La emigracin de venezolanos se potenci a partir de 2017, cuando dejaron su pas unos dos millones de personas, una cantidad similar a la de quienes lo haban hecho en los 18 aos previos, segn datos del ODV.

“La de los refugiados y de la migracin venezolana es una de las crisis ms desfinanciadas del mundo actual; la solidaridad internacional y el apoyo financiero son lamentablemente insuficientes y estn desesperadamente por debajo de lo que se necesita para responder al xodo masivo de Venezuela”, advirti el mircoles pasado la directora del NRC en Colombia, Dominika Arseniuk.

La dirigente precis que en lo que va de 2021, “los donantes internacionales solo han comprometido 6% de los 1.400 millones de dlares solicitados por la comunidad humanitaria”, por lo que las organizaciones de ayuda “solo pueden brindar asistencia a una pequea fraccin de los ms de cinco millones de venezolanos que la necesitan” y “las solicitudes de los refugiados y migrantes a la comunidad internacional son cada vez ms desesperadas”.

Por ese motivo, la ONU propuso el jueves formar un fondo de 1.400 millones de dlares -ms del doble de los 659 millones movilizados el ao pasado-, en la Segunda Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, realizada en forma remota desde Ottawa.

“El impacto de la pandemia en los pases de acogida ha sido muy severo, las necesidades han crecido de manera exponencial”, justific Stein.

Refugiados climticos: crece la cifra pero no las soluciones legales

Por Virginia Solana

Las organizaciones ambientales estn en campaa para que se reconozca ese estatus de refugiado ambiental.

Solo en 2020, ms de 30 millones de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares por eventos climticos extremos y, si bien lo hicieron con el respaldo de Gobiernos u organizaciones humanitarias que los consideran “refugiados climticos”, ese estatus jurdico no existe en el derecho internacional y, cuando la tormenta acaba, su destino vuelve a quedar en sus manos.

Segn la Convencin sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, es refugiado aquel que ha cruzado fronteras internacionales “debido a fundados temores de persecucin por motivos de raza, religin, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones polticas” .

En algunos contextos, la definicin abarca tambin a personas que huyen de “eventos que alteran gravemente el orden pblico”.

La pregunta que plantean los activistas climticos entonces es quin se hace cargo de las personas obligadas a desplazarse por eventos climticos, casos en los que la responsabilidad suele ser ms difusa.

En 2004, dos millones de personas se vieron obligadas a dejar sus hogares en el Sudeste Asitico cuando un terremoto afect el Ocano ndico y desat una serie de tsunamis que golpe a 14 pases.

“Cuando esas personas quisieron volver a sus tierras ya estaban todas privatizadas y empezaban a construirse los hoteles cinco estrellas que hoy en da estn ah localizados”, cont a Tlam Leonel Mingo, coordinador de la campaa de cambio climtico de Greenpeace Argentina.

“A esa gente, cmo las contabilizamos? Son personas a las que echaron de su casa? Son refugiados por un proceso poltico econmico o por causa del tsunami, que es claramente una cuestin ambiental?, inquiri Mingo.

Por otro lado, esa gente, a la que la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) define como “personas desplazadas en contextos de desastres y cambio climtico”, no solo es aquella que aparece en las noticias cuando se produce un evento climtico en alguna parte del mundo.

“Muchas veces nos quedamos con la imagen fuerte de un tsunami, pero el verdadero movimiento, el refugiado ambiental, es resultado de dcadas de destruccin de ecosistemas que hacen que un lugar que antes era habitable ahora no lo sea”, agreg el activista y puso como ejemplo las viviendas a la orilla del Riachuelo: “Esas personas no son refugiadas ambientales porque no les da econmicamente para ir a vivir en otro lado, pero sino lo seran”, afirm.

Hay casos de desplazamientos climticos en los que las solicitudes de reconocimiento del estatus de refugiado son admitidas porque se combinan con situaciones de violencia por conflictos armados en sus pases.

“El refugiado ambiental, es resultado de dcadas de destruccin de ecosistemas que hacen”,” Leonel Mingo

Tal es el caso de la regin africana de El Sahel, que atraviesa por una de las crisis de desplazamiento que ms rpido avanza en el mundo.

En esta regin, casi tres millones de personas se han trasladado a otros puntos de su propio pas o han optado por abandonarlo debido a la violencia indiscriminada que ejercen los grupos armados.

Las organizaciones ambientales estn en campaa para que se reconozca ese estatus de refugiado ambiental aunque son conscientes de que todava falta mucho para que el tema sea tratado con seriedad.

Adems, si bien es un paso importante, est lejos de ser resolver la cuestin.

“La solucin est en dejar de hacer las cosas que destruyen el ecosistema. No en poner un cartelito que diga ‘refugiado ambiental’ y seguir deforestando. Eso perpeta el problema”, asegur el coordinador de la campaa de cambio climtico.