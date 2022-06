El 67% de los daneses votó a favor de integrarse a la política de defensa de Europa

Una amplia mayoría de los daneses, casi el 67%, votaron este miércoles a favor de una integración a la política de defensa de la Unión Europea (UE), luego de 30 años de excepción, según el escrutinio del 97% de los votos del plebiscito que se realizó este miércoles.

«Esta noche, Dinamarca envió una señal importante. A nuestros aliados en Europa y la OTAN, y al (Presidente de Rusia, Vladimir) Putin», declaró la primera ministra Mette Frederiksen ante sus partidarios.

«Nosotros mostramos que, cuando Putin invade un país libre y amenaza la estabilidad en Europa, nosotros nos unimos», añadió la premier, citada por la agencia AFP.

Los jefes de la UE, Ursula von der Leyen y Charles Michel, saludaron el miércoles una votación «histórica» en Dinamarca.

I welcome the strong message of commitment to our common security sent by the Danish people today.

Denmark’s expertise on defence is much valued.

I am convinced that both Denmark and the EU will benefit from this decision.

We are #StrongerTogether

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 1, 2022