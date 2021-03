el 80% de los que cobran la AUH tiene uno o dos hijos

“La AUH habría que dársela a aquellos que no tienen más de dos hijos porque si no tienen un montón”, dijo Pichetto en declaraciones a la radio Urbana Play. Antes había llamado a “derrotar a la ideología del pobrismo”.

El ex legislador, afirmó: “Hay una cultura donde se cree que solo se sale con el plan, y eso destruye a la Argentina. La iglesia tiene mucho que ver. La idea de que la Argentina es mejor si es más pobre y más uniforme es lamentable. Es repudiable el rechazo al mérito y al esfuerzo”.

Y agregó: “Es una sociedad de mierda la que no tiene no mérito, la que no tiene esfuerzo. La que no valora a los emprendedores, a los empresarios que generan empleo. Hay que ayudarlos a salir de la pobreza”.

Luego, repreguntado sobre la AUH, dijo que “hay que incentivar que no tengan tantos hijos” y que la asignación “habría que dársela a aquellos que no tienen más de dos hijos porque si no tienen un montón”.

“Los planes pueden ser por un tiempo, seis meses, un año; hay que terminar con los gerentes de la pobreza”, sostuvo Pichetto. Añadió: “Nadie dice que hay que eliminar la asignación. Hay que sostenerla, pero debería tener determinadas pautas”. Entre los límites, marcó no otorgar el beneficio a los extranjeros que llegan o tienen hijos en el país. “Acá regalamos todo”, remató.

Sin embargo, los datos oficiales del ANSES contradicen sus dichos y así lo publicó hasta el diario Clarín este fin de semana. El periodista Ismael Bermudez sostuvo en un artículo de ese diario que “el 80 % de las 2.468.209 madres o padres que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) tiene uno o 2 hijos. El 93,3% tiene menos de 3 hijos. Con 4 hijos está el 4,6% de los padres. Con 5 hijos, el 1,6%. Y con 6 o más hijos el 0,5%”.

“En promedio, los datos oficiales de la ANSES arrojan 1,7 hijos por familia, un guarismo similar al del resto de la población”, agregó Bermudez y sostuvo: “Estas cifras se conocen en momentos en que nuevamente se plantea limitar el pago de la AUH – por ejemplo, sólo hasta 2 hijos- como señaló ayer el ex Senador y actual titular de la Auditoría General de la Nación Miguel Pichetto, con el argumento de reducir la pobreza ( evitaría que los padres tengan más chicos para cobrar ese beneficio) o porque desalienta la búsqueda laboral”.