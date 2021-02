“El 95% del sector industrial está teniendo un aumento de producción y de inversión” – Télam

“Me piden que aumente la produccin y aumente el empleo; de hecho lo estamos haciendo”, dijo Karagozian.

El 95% de la industria est incrementando las inversiones, asegur este viernes el empresario textil Teodoro Karagozian, quien agreg que la reunin del jueves de las grandes empresas con el equipo econmico y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fue “muy buena”.

“La reunin fue muy buena”, indic el empresario a El Destape Radio, para agregar que el gobierno les “pidi apoyo para generar condiciones que bajen la inflacin”.

Remarc que “el 95% del sector industrial est teniendo un aumento de produccin y de inversin“, y seal que “una diferencia entre el gobierno anterior y este es que el anterior me haba dicho por qu no cerraba fbricas; cerr tres de las nueve que tena y despedimos 800 personas”.

“Me piden que aumente la produccin y aumente el empleo; de hecho lo estamos haciendo“, dijo Karagozian para precisar que hoy su empresa tiene 14 plantas abiertas.

En la reunin de este jueves con las grandes empresas en el Museo del Bicentenario, el equipo econmico “nos present los lineamientos que pensaron para el ao y algo de historia sobre los errores del mercado”, seal el empresario.

An con la pandemia, el empresario textil asegur que en el 2020 “tuvimos un buen ao por primera vez en cinco aos”.

A su vez, indic que los precios de todos los productos tienen un porcentaje de impuestos de hasta el 50%, y que, en el caso de los alimentos, “se estn vendiendo casi al costo”.

Por ltimo, Karagozian consider que los precios mximos afectan principalmente a las pequeas empresas que no pueden solventar los costos, y a las medianas que no pueden crecer.