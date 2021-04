EL ACTIVO MERCADO DEL ARTE.

El mercado del arte resiste a la pandemia. Las galerías lucen cuasi desiertas y las casas de subasta más o menos. Pero las compras se hacen in absentia gracias al discreto on-line. Nunca más la emoción de las ofertas cara a cara entre amateurs o inversores.

Lo cierto es que el arte se ha hecho un útil recurso de otro mercado: el financiero. Los inversiones, bien asesorados, saben que una compra acertada puede traer múltiple beneficios. Y en el peor de los casos mantener su valor. No sobran negocios en los deprimidos tiempos de la pandemia. El arte se presta a la especulación.

Christie’s es la más antigua casa de subastas y dio justito en el clavo. Hizo una fabulosa venta de obras del siglo XX y recaudó u$s 280 millones. Empezaron en Hong Kong con una sola obra: el guerrero de Basquiat. Christie’s garantizó su venta en u$s 30 millones. Este pintor apasiona en Oriente. Se vendió en u$s 42 millones.

Luego fue Londres. 26 obras surrealistas, u$s 67 millones. René Magritte, miniatura de 22 x 16 centímetros, u$s 3,5 millones. Otra con personajes, asomados por una ventana, u$s 14 millones. Joan Miró: u$s 14 millones.

Christie´s no para. Otro lote de 55 obras: otro Basquiat, u$s 12 millones, móvil de Calder, u$s 9 millones, Dubuffet en u$s 5,5 millones.

El misterioso Bansky cuyo rostro se ignora donó una pintura de 91 x 91 cm a un hospital inglés. Fue su homenaje al personal de salud en su lucha contra el Covid-19. Arrancó u$s 3 millones pero llegó a los u$s 23 millones.

La nueva ola de la peste, curiosamente, no afecta la marcha del mercado del arte; tampoco, con seguridad, el de los pintores que en cualquier lugar del mundo, sigue a la caza de la expresión y la belleza.