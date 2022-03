El acuerdo con el FMI se trataría esta semana en el Senado – NCN

Senadores del Frente de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio (JxC) se expresaron este lunes en diálogo con Télam Radio a favor de tratar esta semana en el recinto el acuerdo con el FMI que cuenta con medida sanción de la Cámara de Diputados.

El acuerdo comenzó a ser analizado este lunes en comisiones del Senado con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán; y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.

El titular del bloque del FdT en el Senado, José Mayans, afirmó que desde el oficialismo esperan «darle un tratamiento como corresponde» al tema y aseguró que «si la oposición da los dos tercios, vamos a sesionar el jueves».

«Estuve con Cristina (Fernández de Kirchner, presidenta del Senado) y hablamos de poner en marcha el mecanismo de consideración del tema. Hable con los senadores, se va a respetar la decisión teniendo en cuenta que hay provincias que tienen dificultades. Se va a respetar la decisión de cada senador», marcó.

Estimó que por ahora el bloque oficialista «está dividido mitad y mitad», pero «cada uno tiene su visión y sabe las consecuencias de votar de una forma de una u otra» y aseveró: «No esta en riesgo la unidad del Frente de Todos».

También rescató que «ningún gobernador se ha manifestado en contra del acuerdo por la circunstancias que se están viviendo», aunque «los senadores tienen libertad de acción porque representan a sus provincias por voto popular».

El senador de Juntos por el Cambio de Chaco Víctor Zimmerman acompañó la voluntad de «tratar el proyecto lo antes posible porque el 22 de marzo es una fecha importante, tenemos un vencimiento, y no tenemos que entrar en mora».

El senador por Entre Ríos del FdT Edgardo Darío Kueider se manifestó a favor de que la Cámara alta avale el acuerdo con el Fondo.

«Tenemos que afrontar pagos que no estamos en condiciones de hacer y tenemos definiciones que tomar, o pagamos o refinanciamos. No tenemos cómo pagarlo así que no tenemos mucha alternativa«, sostuvo.

En ese sentido agregó: «Hay muchos senadores con posición favorable a refinanciar la deuda y evitar el default, algunos otros lo están pensando. En estos días tendrán que sacarse las dudas».

«Confío en arribar a un acuerdo de todos, sobre todo dentro de mi bloque, porque somos el bloque de Gobierno y tenemos un Presidente al cual apoyar y acompañar», completó.