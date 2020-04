Senadora Catalfamo “El agujero fiscal no se resuelve haciendo antipolítica, sino trabajando en generar ingresos genuinos”

En entrevista especial de cuarentena para NCN (Noticias Congreso Nacional), la senadora nacional del Frente de Todos, Maria Eugenia Catalfamo (San Luis) habló sobre las medidas sanitarias del gobierno nacional, el contexto social y la situación económica que vive el país respecto al coronavirus, en ese marco destacó la importancia de crear un tributo a la riqueza. Sobre esto, aseguró que «colaboraría muchísimo a nivel fiscal para que el Estado pueda seguir haciendo frente a esa pandemia y a la caída de la actividad económica». Compartimos la charla exclusiva:

NCN: ¿Cree que las medidas adoptadas por el Gobierno nacional para enfrentar la pandemia del coronavirus son efectivas y por qué?

El Gobierno Nacional ha tomado todas las medias que las experiencias de otros países habían puesto sobre la mesa para controlar la expansión descontrolada del COVID-19, aplanar la curva de contagios y aprovechar ese tiempo para acondicionar el sistema de salud, con la fuerte convicción de la importancia insustituible del rol estatal, fundamentalmente en contextos de emergencia como el que estamos viviendo.

NCN: ¿Qué opina del aislamiento dictado por el Ejecutivo?

El aislamiento social, preventivo y obligatorio ha sido fundamental para controlar los contagios, así como el compromiso de cada uno de nosotros para cuidarnos y cuidar a todos. La intervención del estado es vital, pero requiere que la sociedad acompañe, creo que estamos logrando una muy buena sinergia entre ambos. Por otro lado, se han tomado otras decisiones para compensar el parate de la actividad económica producto de la cuarentena obligatoria que ha impedido que muchas personas no puedan asistir a sus puestos de trabajo y tener un ingreso. Se está trabajando sin descanso para que esta ayuda siga llegando a los sectores más desprotegidos, así como a las pymes, los trabajadores y trabajadoras autónomas, aquellos en situación precaria y demás sectores.

NCN: Algunos dirigentes y expertos recomiendan la aplicación de test masivos para poder terminar la cuarentena de manera gradual y saber el número de casos reales de contagiados. Hubo cierta discusión sobre esto, ¿cuál es su opinión al respecto?

En este contexto de emergencia sanitaria, Poder Ejecutivo Nacional es el que tiene, no solamente las facultades constitucionales de dictar medias a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia, sino -y fundamentalmente- toda la información disponible, tanto científica, como la opinión de los expertos en la materia y el contacto con sus pares en el mundo. Confío en las decisiones del Gobierno Nacional y sus autoridades, especialmente en el trabajo que se está realizando desde el Ministerio de Salud que, además, está dando muy buenos resultados en términos de aplanar la famosa curva de contagio, algo que ya es reconocido internacionalmente.

NCN: ¿Cómo califica la actitud de ambas Cámaras del Congreso de la nación ante la pandemia y que medida tomada por los legisladores considera usted fue la más valiosa hasta ahora?

La pandemia del COVID-19 ha descolocado a todos, acá y en el mundo, y los poderes legislativos no han escapado a esta situación, especialmente frente a las dificultades que conlleva “reunirse” para sesionar y sancionar leyes -como nos exige la legislación- en el marco de aislamiento social, y obligatorio en el caso de la Argentina. Se están realizando reuniones a través de plataformas virtuales para escuchar los informes de los ministros y debatir los temas urgentes. El Senado ha escuchado a la ministra de Género, al ministro de Salud, al ministro de Trabajo y al ministro de Transporte, todos ellos con una excelente predisposición para responder nuestras consultas e inquietudes, que luego volcamos en nuestras iniciativas. No me parece que tengamos que competir sobre cuál es la mejor iniciativa, creo que, justamente, toda esta situación nos obliga a reflexionar sobre respuestas y salidas colectivas, con mucho diálogo y creatividad.

NCN: ¿A nivel individual cómo la afectó?

A nivel individual, cada legislador sigue pensando propuestas y presentando proyectos en forma virtual, atendiendo fundamentalmente a las problemáticas que trae aparejada esta situación para los distintos sectores. En nuestro caso, hemos trabajado en un programa de incentivos económicos para mipymes, en la incorporación de las recetas electrónicas o digitales en la legislación más allá del contexto de emergencia sanitaria, y en la incorporación de la figura del teletrabajo para aquellas personas trabajadoras en relación de dependencia, entre otros temas.

NCN: En medio de la pandemia covid-19 surgió un reclamo de un sector de la oposición para que la dirigencia política sufra una reducción en sus dietas. ¿Qué opina al respecto?

Entiendo el reclamo de muchas personas y comparto que el esfuerzo lo debemos hacer entre todos, pero rechazo absolutamente el uso político y oportunista que ciertos sectores de la oposición están haciendo de esta coyuntura de emergencia. La desfinanciación del Estado se agudizó justamente cuando estos sectores estaban al frente del gobierno y aumentaron sideralmente sus sueldos y los de sus CEOs. Me parece que este agujero fiscal no se resuelve haciendo antipolítica, sino trabajando en generar ingresos genuinos. Esto es lo que estamos haciendo desde el Frente de Todos desde el 10 de diciembre.

NCN: Con el panorama social y económico que se viene tras los efectos del coronavirus, cómo cree que enfrentará el Gobierno la situación socio-económica para evitar el menor sufrimiento a los argentinos y desde su lugar de dirigente cuál será su aporte y posibles soluciones -si pensó en introducir algún proyecto o propuesta para paliar la crisis detállelo-.

Me parece que el Gobierno Nacional está dando muestras, desde el día que asumió, que el objetivo de sus políticas se orienta a mejorar las condiciones de vida de los argentinos y argentinas, especialmente de los sectores históricamente postergados, que -recordemos- habían sido muy golpeados con la gestión anterior. En el marco de la emergencia sanitaria, la batería de medidas destinadas a cuidar la salud de todos nosotros y a apuntalar la caída de la actividad económica -producto del parate que implicó la pandemia, pero también de cuatro años de macrismo que significó un sobreendeudamiento sideral, fuga de capitales y el desprecio por la salud y la educación- apuntan en el mismo sentido. Es decir, considero que ya se está haciendo todo lo que está al alcance, teniendo en cuenta la situación catastrófica de la que veníamos y las herramientas disponibles en términos de política económica. De todos modos, esto también es prueba y error en el marco de una situación sin precedentes para todos los gobiernos del mundo. Respecto de los proyectos en los que trabajamos, como comentaba en la pregunta anterior se encuentran: un programa de incentivos económicos para mipymes, la incorporación de recetas electrónicas o digitales en la legislación más allá del contexto de emergencia sanitaria, y la incorporación de la figura del teletrabajo para aquellas personas trabajadoras en relación de dependencia.

NCN: Por último, ¿cuál es el impacto que puede generar la aprobación de un proyecto de impuesto a la riqueza y cómo ve a la oposición de cara a un posible debate?

Todavía no conocemos el texto del proyecto, por lo que no podría opinar sobre algo que desconozco. En relación con el espíritu de la iniciativa, me parce que es muy sensata, porque gravaría a un sector muy minoritario de la Argentina, con un elevadísimo poder adquisitivo y porque un tributo de este tipo no afectaría significativamte su patrimonio, ni su calidad de vida y, por el contrario, colaboraría muchísimo a nivel fiscal para que el estado pueda seguir haciendo frente a esa pandemia y a la caída de la actividad económica. Además, no estaríamos inventando nada, ya que muchos países lo hacen y otros tantos han comenzado a implementado en esta situación de excepción. Espero que en la oposición prime una actitud criteriosa, como en otras medidas, y no busque especular políticamente en detrimentos de las y los argentinos.