el año en el que la agenda medio ambiental quedó suspendida – NCN

Este año llegó con muchos planes y esperanzas para el mundo ambiental: en 2020 comenzaba la década de Acción para el Desarrollo Sostenible y Cambio Climático. Además, las miradas estaban puestas en la cumbre sobre cambio climático de la ONU en Escocia. Y en octubre se iba a celebrar la cumbre mundial sobre biodiversidad para ver cómo transformar la relación entre el ser humano y los ecosistemas. Todo esto tuvo que ser pospuesto hasta 2021 por la pandemia de Covid-19.

Un grupo de científicos ha bautizado como “antropausa” a la época de menor actividad humana durante los confinamientos por la pandemia de Covid-19. Entre este grupo de científicos está Carlos M. Duarte, biólogo y especialista en ecología marina con quien conversamos en este programa.

El biólogo español responde acerca de cómo aprovechar este momento para beneficiar a nuestro entorno o qué hace falta para que seamos capaces como sociedad de movilizarnos y tomar acciones concretas y decisivas para prevenir la destrucción de nuestro único hogar.

Según Duarte, el humano aún no comprende que la ventana cada vez es más estrecha y que se está cerrando. Para el biólogo español «entre la comunidad científica se ha instalado una sensación de negatividad que se ha trasladado a la sociedad de forma que se piensa que ya no hay nada que hacer y que no vale la pena luchar para revertir la pérdida de biodiversidad» o el cambio climático. Sin embargo, asegura que la ciencia demuestra que sí es posible cambiar nuestro modo de vivir y proteger el planeta.