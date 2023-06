El arco político internacional despidió a Silvio Berlusconi

Referentes internacionales de la política coincidieron en señalar la importancia y la trayectoria del exprimer ministro de Italia Silvio Berlusconi, quien falleció este lunes a los 86 años en el hospital de Milán, donde permanecía internado para tratarse de leucemia.

Berlusconi fue fundador de Forza Italia, partido socio de la actual coalición de derecha que gobierna el país, junto a la Liga de Matteo Salvini y los Hermanos de Italia de Giorgia Meloni.

La actual jefa de Gobierno italiano elogió la memoria de su aliado y ex primer ministro, a quien consideró como «uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia».

«Silvio Berlusconi fue ante todo un luchador. Era un hombre que no tenía miedo de defender sus convicciones, y fue precisamente su coraje y su determinación lo que hicieron de él uno de los hombres más influyentes de la historia de Italia», declaró Meloni en un video.

Por otra parte, en un telegrama de condolencias dirigido al presidente italiano Sergio Mattarella, el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, homenajeó al expremier, a quien consideró un «verdadero patriota».

«Rusia recordará siempre a Silvio Berlusconi como un partidario (…) del reforzamiento de las relaciones amistosas entre nuestros países», subrayó el líder ruso, consignó la agencia de noticias AFP.

Abroquelada con Ucrania, que libra una guerra con Moscú desde el 24 de febrero de 2022, la Unión Europea (EU) coincidió esta vez con Rusia al rendirle honores a Berlusconi y afirmó que el ex primer ministro italiano deja una «huella» en la política tanto de su país como de Europa.

I was deeply saddened by the passing of Silvio Berlusconi, the former Prime Minister of Italy. My heartfelt condolences go out to his family and to the people of Italy.

Silvio was a great friend of Israel and stood by us at all times. Rest in peace my friend.

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) June 12, 2023