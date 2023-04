El asesinato de un bloguero prorruso, nuevo foco de conflicto en la guerra con Ucrania

El asesinato cometido este domingo en San Petersburgo contra un reconocido bloguero y periodista, militante de la invasión rusa a Ucrania, se instaló en el centro de la atención del conflicto, mientras permanece en suspenso la situación de la sitiada ciudad ucraniana de Bajmut y occidente aumenta la presión para que Moscú libere a un periodista estadounidense acusado de espionaje.

«Se ha establecido que el acto terrorista cometido el 2 de abril contra el destacado periodista Vladlen Tatarski en San Petersburgo fue planeado por los servicios especiales de Ucrania con la implicación de agentes de personas que cooperan con la llamada Fundación para la Lucha contra la Corrupción (etiquetada como agente extranjera y prohibida en Rusia por extremista) de (Alexey) Navalny, de la cual la detenida Daria Trepova es partidaria activa«, dijo un comunicado del Kremlin citado por la agencia de noticias Sputnik.

Trepova, quien es la principal sospechosa, fue detenida este lunes más temprano, informó a través de Telegram el Comité de Investigación de Rusia.

Suspect in Tatarsky case admits she brought statuette bomb that killed war correspondent. Darya Trepova refused to say who gave her the statuette:https://t.co/2MeijA11QG pic.twitter.com/U9X3smmmZ5

— TASS (@tassagency_en) April 3, 2023