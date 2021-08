El ataque contra el diputado en Corrientes, en primera persona: “Estaba hablando en el escenario, me di vuelta y escuché gritos”

Gloria Soledad Pared y Miguel Arias

La candidata a viceintendenta de la localidad correntina de Tapebicuá, Gloria Soledad Pared, relató el momento en que se produjo el ataque contra el legislador provincial Miguel Arias, ya que se encontraba dando su discurso a escasos metros de él.

“Estaba hablando en el escenario, dando mi discurso, y cuando giro me encuentro con esta situación y gritos de gente pidiendo una ambulancia. Nunca escuché el disparo. Me asusté y me puse nerviosa, porque no sabía si iban a seguir disparando”, contó la dirigente del Frente Corrientes de Todos.

La postulante remarcó que se trataba de “un cierre de campaña en un pueblito”, por lo que todavía está “conmocionada”. De todos modos, advirtió que “no es la primera vez que pasa en Corrientes” un hecho de estas características. “Esto es un ataque político: no hay otra explicación. Es un atropello a la democracia correntina. Es indignante”, lanzó Pared, quien exigió que “el gobernador (Gustavo Valdés) tome cartas en el asunto”.

El acto se llevaba a cabo en un campo propiedad del tío de Carlos Brazeiro, candidato a intendente de Tapebicuá por el Frente Corrientes de Todos. Pared consideró que el disparo podría haber impactado en cualquiera de las personas que estaban en el lugar, tanto políticos como militantes o niños. “El disparo no era para el diputado Arias, sino para el escenario, para cualquiera de los que estábamos ahí”, analizó.

El diputado provincial Miguel Arias recibió el disparo de arma de fuego mientras participaba en un acto de cierre de campaña del Frente Corrientes de Todos, en la localidad de Tapebicuá. En el acto también se encontraban el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, y los candidatos locales que el domingo participarán de las elecciones para autoridades municipales y provinciales.

Tras el ataque, el legislador fue operado y continuará con su recuperación en la ciudad de Corrientes. “El paciente ingresó con shock hipobolémico y excitación, provocado por una lesión traumática de una herida de arma de fuego a nivel del abdomen, en el flanco derecho”, indicó el parte médico difundido por el Hospital San José, de Paso de los Libres. El informe del estado de salud fue rubricado por el director del hospital, Jorge Ferreyra Dame, y el médico cirujano Giglione.

Al ser intervenido quirúrgicamente durante alrededor de dos horas, los médicos observaron “una gran cantidad de sangre en cavidad abdominal por lesión a nivel arteria pequeña mesentérica superior y múltiples orificios en órganos huecos como intestino delgado”, aunque destacaron que “sin comprometer órganos vitales” y se encontraba “estable clínicamente”.

De todos modos, en el quirófano no le extrajeron el proyectil, debido al riesgo de que se complicara la hemorragia interna. Se prevé que durante este viernes y “luego de varias horas de evolución clínica” sea trasladado en un avión sanitario hacia el Hospital Escuela José de San Martín, en la ciudad de Corrientes.





