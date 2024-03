El aterrizaje suave, otra vez, a la vista

La confusión no se limita al empleo. Enero fue supuestamente un aquelarre que pasó inadvertido hasta que se tuvieron a mano, un mes más tarde, las estadísticas. ¿Fue tan vibrante la creación de puestos de trabajo, tan punzante el salto de la inflación? ¿Cómo conciliarlos con las notables caídas en simultáneo de las ventas minoristas, la actividad de la industria manufacturera y las órdenes de bienes de capital? La FED es data-dependiente pero no come vidrio. La brecha entre la sensación térmica en el momento y los registros de temperatura obtenidos después fue tan grande como para sospechar de las mensuras, no adoptar ninguna decisión drástica ni rasgarse las vestiduras. Ver y esperar es el mantra tácito hoy del banco central y, una vez más, se mostró oportuno. Lo que se espera es que marzo aporte claridad con los datos de febrero, que confirme o desmienta la realidad detrás de una sucesión de fuertes sorpresas estadísticas que no develan un hilo conductor consistente.