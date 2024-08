El audio de Lilia Lemoine con exabruptos sobre José Luis Espert, su esposa y Luis Rosales

Si la tensión en las filas de La Libertad Avanza (LLA) por la visita de diputados a represores ya era fuerte, un audio de autoría de Lilia Lemoine sumó más leña al fuego. Empezó a circular el martes, dura un poco más de 1,30 minutos, y básicamente la diputada señala y compromete a José Luis Espert, a su esposa María Mercedes González y al periodista Luis Rosales.

Lo que faltaba: el peronismo villarruelista

“Tanto Espert como Rosales (ex diputado y candidato a vicepresidente de Espert en 2019) son gays. Se apañan entre sí. La tapadera de Espert es Mechi (María Mercedes González). Mechi es un vieja fea que no coge (sic) y se viste para el orto (sic). Pero es la que conocía de redes, no Espert», asegura Lemoine en el comienzo del polémico audio.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.

La legisladora luego agrega: «La que manejaba Twitter y movía gente era La Divagante (como se hace llamar María Mercedes González en su cuenta de X). Por eso Espert tuvo cierto éxito en la redes. Fue ella, no Espert. Por eso él le dedica libros. Ahora, la mina, que habla de [Joseph] Goebbels, es la más maquiavélica de todas”.

Acto seguido, Lemoine afirma: «A mí siempre me dijo ‘Hola Lili, ¿vos todo bien?’. Pero después todos me tiraban mierda, me pegaban. La mina es la típica mosca muerta que hay, que dice ‘sí, sí, sí’ y después te tira mierda por todos lados. Me tomó el pelo toda la campaña. Siguió bardeando. Pero lo hace estilo Rebeca Fleitas (legisladora de LLA en CABA)-, que no te enterás. Pero yo lo sé. Yo solo estaba esperando que me confirmaran un par de cosas».

Javier Milei volvió a atacar al periodismo y apuntó contra María O’Donnell por llamar a Lilia Lemoine

«Ahora que me lo confirmaron, agarrate Mechi. Encima, Mechi es una mina maquiavélica. Así como Javier (Milei) tenía a Karina (Milei), Mechi sería eso para Espert. Si uno quisiera lastimar a Javier, tendría que pegarle a Kari obviamente. Por eso Kari está cubierta. Ahora Mechi, la boluda (sic), piensa que como ella pasa por debajo del radar, nadie la tiene. ¿Por qué? Porque es fea, se viste como una ridícula, es una hipócrita. Se piensa que está re bien acomodada y escondida porque tiene perfil bajo. Bueno, no. ¿Sabés que no?”, concluye Lilia.

Las explicaciones de Lilia Lemoine por el audio

¿Qué dijo Lemoine sobre el audio? Primero, confirmó que era ella. En un posteo de X titulado «nota para los amarillistas» dijo que hoy «con Espert estamos en la misma batalla, espalda con espalda» y «el que mete púa es quien fuera el foco del conflicto entonces q quiere aparecer de nuevo».

Aclaró que «los audios son viejísimos… todos del mismo pibe que trabaja para el Presto (el tuitero libertario Eduardo Miguel Prestofelippo).

En declaraciones a La Nación, Lemoine amplió: «Son de 2021. Yo en ese momento estaba furiosa con Rosales. Y los asesores de Espert me daban con todo y mal. Publicaban datos míos, me insultaban. Era un ida y vuelta«.

LT