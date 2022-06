El Banco de Inglaterra anunció otra suba de tasas de interés para controlar la inflación

El Banco de Inglaterra (BoE) elevó este jueves las tasas de interés por quinta vez consecutiva al 1,25% para hacer frente a la creciente inflación de la que advirtió podría alcanzar un máximo del 11% para octubre, la cifra anual más alta en cuatro décadas.

La decisión del BoE sigue en línea con la Reserva Federal de EE.UU, que anunció el pasado miércoles el mayor aumento de las tasas de interés en casi 30 años como parte de su estrategia para detener el incremento de la inflación, elevando la tasa de referencia de los préstamos en 0,75 puntos porcentuales.

El Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra (MPC por sus siglas en inglés), está tratando de desacelerar aún más una economía casi estancada en un intento de volver a controlar la inflación.

El MPC también informó que está listo para «actuar con fuerza» si fuera necesario, lo que indica nuevas subas de tasas en los próximos meses.

En su reunión que finalizó el 15 de junio de 2022, el comité votó por una mayoría de 6 a 3 para aumentar la tasa bancaria en 0,25 puntos porcentuales, hasta el 1,25 %, siendo la primera vez desde enero de 2009 que la tasa supera el 1%.

