El Banco Mundial prepara ayuda de 3.000 millones de dólares para Ucrania

El Banco Mundial anunció este martes que prepara una ayuda de emergencia de 3.000 millones de dólares para Ucrania, de los cuales al menos 350 millones podrían desbloquearse esta semana.

«Preparamos un paquete de medidas de apoyo de 3.000 millones en los próximos meses, comenzando con (…) un desembolso rápido de al menos 350 millones de dólares, que se someterá a la aprobación del consejo de administración esta semana», informó la institución en un comunicado conjunto con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

A este desembolso le seguirán 200 millones de dólares «para salud y educación».

.@IMFNews MD @KGeorgieva and I express our deep shock and sadness at the devastating human and economic toll brought by the war in Ukraine.

The @WorldBank Group and IMF are working together with urgency to support the Ukrainian people.

Our statement: https://t.co/0QvHsZENE1

— David Malpass (@DavidMalpassWBG) March 1, 2022