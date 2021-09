El Bitcoin cerró la semana arriba de los US$ 43.000 después de la prohibición anunciada por China – Télam

El Banco Central de China declar ilegales todas las transacciones relacionadas con criptomonedas.

El Bitcoin (BTC) se encamina a cerrar la semana arriba de los US$ 43.000, un nivel clave para definir si el mercado puede retomar la senda alcista en los prximos das o si, por el contrario, an puede esperarse una mayor cada del precio luego de que China prohibiera este viernes toda operacin con criptomonedas as como la minera.

El anuncio del Banco Central de China de declarar ilegales todas las transacciones relacionadas con criptomonedas llev a BTC a caer hasta la zona de los US$ 40.000, un efecto que arrastr an ms al resto de criptomonedas como Ether, EOS, Litecoin y Dash, que cayeron ms del 10%.

An as, el precio de BTC tuvo un leve repunte en los ltimos dos das que, en la tarde del domingo, lo colocaba en los US$ 43.200, un avance que se dio parcialmente en otros tokens y criptoactivos.

“Los riesgos estn sesgados a la baja por ahora. China es el principal riesgo que probablemente mantendr los precios bajo presin por un tiempo”, advirti Fawad Razaqzada, analista de ThinkMarkets en un nota enviada a clientes.

El rechazo del gobierno chino es parte de la razn por la cual los precios de Bitcoin colapsaron en mayo y que, desde entonces, han luchado por recuperar los mximos histricos anteriores por encima de los US$ 64.000.

De hecho, China es un jugador dominante en la industria de la criptografa ya que, en abril, tena una participacin del 46% en la tasa de hash global, una medida de la potencia informtica utilizada en la minera y el procesamiento, segn el ndice de consumo de electricidad de Bitcoin de Cambridge.

Sin embargo, el gobierno est decidido a avanzar contra las criptomonedas y finanzas descentralizadas (DeFi) ante una mayor preocupacin por los riesgos de fraude, lavado de dinero y uso excesivo de energa.

“China est lidiando con algunos desafos sistmicos fiscales en este momento, que incluyen criptografa, Evergrande, vivienda y desaceleracin econmica”, dijo David Tawil, presidente de ProChain Capital, en declaraciones a Bloomberg.

“Mi expectativa es que esto es ‘real’ y que China no revertir el curso en esta posicin en el corto plazo, si es que alguna vez lo har. Sin embargo, si este movimiento era inevitable, es mejor que ocurra antes, para que la comunidad inversora pueda digerir y seguir adelante”, agreg.