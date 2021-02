El Bitcoin superó los US$ 48.000 y reavivó la voces de alarma acerca de su sobrevaloración

El Bitcoin estableci un nuevo rcord

El Bitcoin (BTC) super este martes los US$ 48.000 y estableci un nuevo rcord en su cotizacin despus de haber superado, apenas un da antes, la barrera de los US$ 40.000, lo que despert nuevamente las advertencias en torno a su posible sobrevaloracin y el peligro de invertir de un activo de enorme volatilidad.

A media tarde, el BTC se haba desinflado levemente para ubicarse en la lnea de los US$ 47.000 de cotizacin, segn el sitio Coinmarketcrap, lo que significaba un aumento de ms del 10% en las ltimas 24 horas y de casi un 35% en la ltima semana.

A esto hay que agregar que la criptomoneda acumula un crecimiento de casi 313% en un ao, frente a los US$ 11.200 de fines de 2019; y de 65% desde el inicio de 2021, cuando la criptomoneda cotizaba a US$ 28.000.

Despus de estabilizarse en la franja de entre los US$ 32.000 y US$ 36.000 durante enero, el BTC volvi a tener un fuerte empujn a principios de febrero, cuando el dueo y fundador de la empresa Tesla, Elon Musk, cambi su biografa de Twitter por “#bitcoin”, lo que provoc una disparada de US$ 5.000 en su precio en cuestin de minutos.

El lunes, Musk volvi a sacudir el precio de la criptomoneda cuando anunci a la Comisin Nacional de Valores estadounidense (SEC) que su empresa haba comprado bitcoins por US$ 1.500 millones, lo que hizo saltar su cotizacin un 28% en cuestin de horas tras el anuncio.

Sin embargo, la euforia por la especulacin sobre cul es el precio que puede alcanzar la criptomoneda trajo consigo numerosas crticas y advertencias en el mundo de las finanzas.

Entre ellas la del exvicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), el portugus Vitor Constancio, quien advirti en su cuenta de Twitter que “las autoridades toleran que el pblico siga siendo engaado por aficionados tecnolgicos que no tienen idea de lo que es dinero”.

“Como prob (el economista britnico John) Keynes, el papel principal del dinero es ser una unidad de cuenta estable definida y administrada por el Estado que crea liquidez”, sostuvo Constancio.

En ese sentido, sostuvo que “el Bitcoin es slo una serie de ceros y unos en una red de ordenadores”, y que “no tiene valor fundamental porque nunca ser una moneda”.

“Los activos especulativos se valoran nicamente en base a creencias. Los inversores creen que, debido a algn riesgo, habr ms o menos compradores futuros”, asegur Constancio, por lo que “ninguna empresa podra operar un presupuesto o hacer una planificacin financiera basada en una unidad que puede variar tanto”.

Del mismo modo, el Banco de Espaa y la Comisin Nacional del Mercado de Valores del pas ibrico recordaron hoy que las criptomonedas “no tienen consideracin de medio de pago, no cuentan con respaldo de un banco central u otras autoridades pblicas y no estn cubiertas por mecanismos de proteccin al cliente”.

En ese sentido, los reguladores destacaron “su extrema volatilidad, complejidad y falta de transparencia” lo que las convierten en “apuestas de alto riesgo” ya que, de momento, no existe normativa especfica europea que regule a los criptoactivos.

An as, el Bitcoin sum en 2020 el apoyo de inversores convencionales y empresas como Paypal, que la acept como forma de pago para los productos que se comercializan en su plataforma.

De hecho, bancos de la talla de JP Morgan pronosticaron que el BTC alcanzar los US$ 146.000 por unidad, mientras que Guggenheim la cifr en US$ 400.000.

“Le queda un largo camino por recorrer antes de agotarse. No sera tan sorprendente ver US $ 100.000 en algn momento de este ao, dado el impulso actual”, seal Guy Hirsch, director gerente de eToro para Estados Unidos.