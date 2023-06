el bloque apuesta por medidas «más quirúrgicas y sofisticadas»

No, la UE no ha cambiado de estrategia respecto a Rusia. Sí, ha estado en una especie de impass en cuanto a la aprobación de sanciones contra Moscú. Sí, sí es normal que se haya ralentizado el ritmo a la hora de tomar medidas. Con el pactado este miércoles, ya van once paquetes de sanciones en un año -el décimo se había aprobado justo el pasado 25 de febrero- suponen un movimiento sin precedentes, pero el margen de maniobra lleva tiempo estrechándose, aunque los expertos y las voces conocedoras de la situación consultadas por 20minutos no ven problema en que esto suceda. De hecho, es lo lógico.

Se aplica el dicho de que importa más la calidad que la cantidad, y por eso ahora la Unión Europea pone el foco en que las medidas ya aprobadas sean efectivas. Se trabaja desde Bruselas en el undécimo paquete de sanciones y el objetivo ahora es ser «más quirúrgicos», aclaran las fuentes consultadas sobre el tema. Por ejemplo, en la última tanda se introdujo la prohibición de exportar bienes industriales por valor de 11.000 millones de euros. ¿La meta? Minar la capacidad militar y tecnológica de Vladimir Putin.

«Rusia está retrocediendo hacia una economía autártica, aislada del mundo. Nuestras acciones están erosionando drásticamente su base económica, cercenando cualquier perspectiva de modernizarla. Seguiremos presionando a Rusia y a quienes la apoyan en el campo de batalla», dijo entonces la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

En el paquete pactado en febrero, en resumen, hubo cuatro puntos clave: se prohibieron la exportación de tecnología crítica y bienes industriales, la importación de asfalto y caucho sintético, el suministro de capacidad de almacenamiento de gas a los rusos y el tránsito a través de Rusia de bienes y tecnología de doble uso exportados por la UE. Sigue habiendo países, como Polonia o los Bálticos, que piden más dureza. Otros prefieren ser más pragmáticos, como el caso de Alemania, o incluso no quieren medidas tan duras, como sucede con Hungría. Pero, ¿cuál es la foto completa del momentum de las sanciones?

María Vallés, doctora especializada en medidas restrictivas de la Unión Europea, explica a 20minutos que «es normal» el proceso de ralentización en la aprobación de sanciones, «por varios motivos». Por una parte, dice, «se ven ya medidas más sofisticadas frente a las primeras que se aprobaron, que eran más clásicas y globales». Esa sofisticación «lleva tiempo», asegura la analista. Por otro lado hay que contar también con que los países «tienen ahora otro ánimo» porque hay algunas medidas «de las que también notan sus efectos».

Entonces, ¿qué queda por sancionar? «No sabría dar una respuesta a esta pregunta», asegura Vallés, porque estamos ante unos paquetes de sanciones «muy amplios, muy al detalle, muy complejos» y por eso quedan «pocas cosas» por sancionar. «Si vamos al análisis del último paquete, ya se va a lo concreto», prosigue, antes de añadir que la décima lista mira a un componente que es «el de la llamada ilusión«, que consiste en «sancionar esos mecanismos que sirven precisamente para evitar las sanciones». Eso es algo, aclara Vallés, «que otros regímenes de medidas no tienen» y que la UE ha incluido en la última batería.

Con todo, el margen de maniobra es estrecho y queda «poco por hacer» con la misma dinámica que antes, pero «sí es posible completar» las medidas que ya se han aprobado y asegurar una aplicación efectiva. «Sí que se pueden seguir aprobando sanciones», comenta la doctora, pero necesita matizar: «Las sanciones siguen teniendo una razón de ser porque el motivo de las mismas no ha cesado». Y pide mirar «el ámbito subjetivo, es decir, a quién sancionamos» porque es algo que «va variando». Los regímenes de sanciones «son algo vivo» y por eso «las medidas se adaptan a las nuevas circunstancias».

«No es ningún secreto»

Lo que se mantiene es cierta división entre los 27. Hungría se mantiene como el freno para aprobar medidas más ambiciosas, sobre todo desde el punto de vista energético y también se ha opuesto desde el primer momento a incluir en la lista de sancionados al patriarca Kyril. «No es ningún secreto», esgrimió el Alto Representante de la UE, Josep Borrell, sobre la posición de Budapest. El Gobierno de Viktor Orbán ya ha avisado además de que vetará más restricciones contra Moscú después de que Ucrania propusiera añadir en ellas al principal banco húngaro, OTP.

El camino de las sanciones se ha ido enfriando entre las exigencias de Varsovia y otras capitales para apretarle más las cuerdas a Putin. En cambio, algunos socios prefieren la paciencia para buscar los rincones que queden por ‘atacar’. «Ya no es tiempo de aprobar muchas sanciones, sino de ver los puntos en los que más se puede castigar a Rusia, por concretos que parezcan», concluyen las fuentes comunitarias. Insisten a la vez en que la Unión está preparada «para cualquier escenario», sobre todo en el caso de que, como parece, el conflicto se alargue en el tiempo.

Con todo, el plan que ha seguido -y sigue- la Unión Europea respecto a Rusia es acertado, tal como comenta Vallés. «Cuando hablamos de un instrumento como las sanciones es importante no introducir el componente temporal, sino ver cuáles son las alternativas y en este caso es muy complicado ver otro instrumento que no sean estas medidas. Son acertadas porque son las idóneas para las circunstancias actuales», comenta. Son las sanciones o nada. «Es un mecanismo que la UE tiene para mandar un mensaje». Ese mensaje queda escrito… y responde a «aquello que no se puede hacer (por parte de Rusia)» en el escenario internacional.