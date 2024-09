El bloque radical en Diputados reconoce la ruptura, pero los legisladores mielistas siguen adentro

El radicalismo está en llamas. Este martes, la diputada Marcela Coli abrió la reunión de bloque de la Unión Cívica Radical y le habló directamente a Mariano Campero: “Mirá, todo bien, pero yo no quiero estar en un encuentro con vos porque le vas a ir a llevar chismes al Gobierno. Te quiero, Marianito, pero no confío en vos”. El tucumano “picanteó”, según un radical, y se fue rápido porque lo esperaba la combi que lo iba a trasladar a él y a un grupo de legisladores a comer un asado con el presidente en la Quinta de Olivos.

Ese fue el tono con el que comenzó la reunión del bloque de la UCR luego de que la Convención Radical decidiera suspender las afiliaciones de los cuatro diputados nacionales que votaron a favor del veto a la Ley de Movilidad Provisional: Campero, Martín Arjol, Pablo Cervi y Luis Picat.

Si bien un grupo de radicales intentó que vote la expulsión del bloque de los legisladores, no consiguieron quórum. De todas maneras, aunque los “radicales con peluca” sigan adentro, en la UCR no hay quien no reconozca que la ruptura ya es un hecho.

“Esto venía mal y terminó de explotar con la famosa foto en Casa Rosada”, cuentan en el bloque, y agregan: “Pero no hay que confundirse. Acá no hay dos bandos. Son un montón y cada uno está viendo cómo se acomoda”.

Las alianzas y las negociaciones del Gobierno nacional con los radicales mileístas fueron clave para el último veto y serán fundamentales de cara a las próximas discusiones. En el bloque hay quienes dicen que el nexo entre el Ejecutivo y los legisladores es, en general, Santiago Caputo, pero que en esta oportunidad hubo dos funcionarios clave para sellar el acercamiento entre los cuatro legisladores en la mira y los libertarios: Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes en 2023 fueron los encargados de armar las listas de Juntos por el Cambio.

Los radicales con peluca

En la práctica, la Unión Cívica Radical en Diputados ya no funcionará como bloque. Desde diferentes líneas internas reconocen que “a partir de ahora es probable que se convoque a las reuniones y que estén vacias”.

Los radicales opositores a Milei destacan la decisión de la Convención Radical por haber servido como un “llamado de atención”. De hecho, solo Campero decidió participar del asado en la Quinta de Olivos y los demás se bajaron. “Lo que pasa es que Mariano apuesta a ser gobernador de Tucumán. Si a Milei le va bien, capaz la pega. Los demás todavía tienen que ver dónde se ubican”, cuenta un correligionario.

En las últimas horas se rumoreó que el neuquino Cervi habría negociado, a cambio del veto a la ley previsional, su desembarco en el Senado en reemplazo de Lucila Crexell, quien todavía aguarda su designación como embajadora de la Unesco, un nombramiento que dio de qué hablar ya que sucedió en paralelo al voto a favor de la patagónica por la Ley Bases.

Incluso entre los adversarios internos de Cervi, hay quienes dicen que esa es una lectura “forzada” ya que su lugar como suplente en el Senado no es de ahora. De todas formas, si se concreta, el radicalismo perdería una banca más. La última fue la de Pedro Galimberti, que renunció esta semana y asumió un cargo en la represa de Salto Grande y fue reemplazado por Nancy Vallejos, del PRO y bastante más alineada al oficialismo.

“Galimberti supuestamente estaba en el grupo anti-Milei y dos minutos antes de la votación por jubilaciones renunció”, se queja un radical. “Acá el que no corre vuela”, agrega otro.

En sus redes, Arjol defendió el equilibrio fiscal y se expresó en contra de la decisión de la Convención Radical: “Mi compromiso por el cambio es irrenunciable. Voy a defender el cambio para siempre de la Argentina. A los políticos de siempre, quiero decirles que no les tengo miedo, voy a seguir honrando el lugar en el que me pusieron los misioneros y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por el bien del país. Es ahora o nunca”, escribió.

En la mañana de este miércoles, también se expresó Picat. En una entrevista en Modo Fontevecchia contó que no fue al asado en Olivos para poder quedarse en la reunión de bloque y sostuvo: “»El límite es votar con el kirchnerismo».

Las incontables líneas internas

El presidente del bloque, Rodrigo de Loredo, es el referente de una de las líneas internas del radicalismo. Y su adversario dentro de la Cámara baja es Facundo Manes. Sin embargo, a la hora de contar cuántos legisladores responden a cada uno no todos están de acuerdo. Y, además, hay otros que pueden responder circunstancialmente a ellos, pero que no les deben ninguna lealtad.

“De Loredo llegó casi traicionando a Evolución y arreglando con Cornejo y los gobernadores. El problema es que ahora está sin sostén porque ya cuenta con (Maximiliano) Pullaro y con Carlos Sadir todo es a medias”, revelan fuentes radicales y agregan: “Se sostiene con Cornejo, (Gustavo) Valdés y la coyuntura”.

Por ahora, el presidente del bloque cuenta con el respaldo de su vice, Karina Banfi, que responde a Maximiliano Abad. Sin embargo, para algunos este es un acuerdo que bien podría modificarse con el correr del tiempo.

El número que responde a Manes varía según quien hable. Los defensores del bonaerense cuentan en esta lista a 8 diputados propios, a 5 que están alineados con el senador Martín Losteau y a “históricos” como Julio Cobos o Mario Barletta “que son orgánicos a la conducción nacional”.

Quien lleva la voz de Manes en el bloque es el diputado Pablo Juliano. En el entorno del legislador hacen cuentas para desplazar a De Loredo de la presidencia: “Faltan cuatro”, dicen.

Este sector necesita llegar a 17 —la mitad más uno del bloque— para correr al cordobés. Ellos identifican que De Loredo está bancado por los cuatro diputados en la mira, Federico Tournier —que no es radical, pero se sumó al bloque por pedido del gobernador Valdés—, Soledad Carrizo, Pamela Verasay, Lisandro Nieri, Francisco Monti, Atilio Benedetti, Roxana Reyes, Gerardo Cipollini y Roberto Sáncehz. También suman a Gabriela Brouwer de Koning y a Martín Tetaz, “ambos de Evolución, pero lejos de Emiliano Yacobitti y cerca de De Loredo”, dicen. Y a Banfi y a Fabio Quetglas, de Abad.

Los adversarios de Manes, sin embargo, le bajan el precio: “Son cuatro o cinco nomás”, repiten. Cuestionan, además, que el neurocirujano no suele participar de las reuniones de bloque y que su espacio no acepte acatar lo que decide la mayoría y ponen como ejemplo la reunión de ayer. “No había ninguna mayoría dispuesta a tomar una decisión sobre nada. Hubo cuatro o cinco aislados pidiendo la expulsión de otros cuatro o cinco. Los dos extremos. En el medio hay una cohesión masiva y el mensaje es ‘dejemosno de joder, no estamos en condiciones de rajar a nadie, sigamos para adelante’”, comenta un radical “del medio”.

