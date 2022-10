El boom no se acaba nunca

El boom (el boom de la literatura suramericana, naturalmente) fue bautizado así por un argentino que también era chileno, Luis Harss, autor de un libro que le abrió paso a la mayor invasión de sudacas que jamás haya pisado el suelo de las librerías del mundo. El libro se tituló Los nuestros. Los nuestros de ahora, los grandes escritores de todas las repúblicas hispanoamericanas, forman parte por derecho propio de la lista del boom y eso ya se advierte en España, donde viven muchos de ellos o adonde acuden a presentar sus libros o hablar de ellos cada semana.

Entre aquellos celebrados autores que mantuvieron conversaciones con el que luego sería profesor en Estados Unidos y resultó autor de libros autobiográficos de enorme intensidad emocional estuvo, naturalmente, Julio Cortázar. Todos aquellos a los que iba a ver Harss (Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes, Juan Carlos Onetti…), todos, le decían que además de a ellos se tenía que encontrar con Cortázar. Esa generosidad de entonces, quizá, no es la misma actitud que se vislumbra en las relaciones literarias de este tiempo aunque, como se suele decir, habrá de todo.

Harss, como iba diciendo, se encontró con Cortázar, naturalmente. Julio estaba a punto de ser el autor de Rayuela, pero todos sus amigos más jóvenes ya sabían que ese trámite, que constituyó un enorme éxito, no era imprescindible para que el autor de semejante genialidad consiguiera el estrellato que ya merecían sus libros previos y fuera recibido en ese diván prestigioso que fue al fin Los nuestros.

Es cierto, vale decir, que ninguno de los libros posteriores, marcados por la tentación (en la que cayó Cortázar) del compromiso político, le hicieron honor al mejor prosista que hubo en el Cono Sur, y acaso de la lengua española, después de Jorge Luis Borges, quien, por cierto, fue el primero en publicarle un cuento al gran cronopio.

Esa fama de Cortázar, como parte de la fotofija del boom, llegó en seguida, por ejemplo, a Tenerife, en las islas Canarias, donde los muchachos letraheridos de entonces hacíamos rayuelas de tiza en los suelos para imitar las metáforas de quien en seguida se convirtió en un ídolo que en algunos casos igualaba a Alfredo Di Stéfano, para los que eran futboleros además de lectores, o a Ladislao Kubala, que era el as del mejor Barcelona de aquellos tiempos.

Era, para todos nosotros, un ídolo, un astro; nos sabíamos sus cuentos, recitábamos de corrido muchas de las ocurrencias de sus elaboraciones más surrealistas, y naturalmente, desde que salió Rayuela nosotros nos hicimos adeptos del capítulo 7 de aquel intrincado libro de variaciones que constituyó su mejor, más deslumbrante, novela. Cortázar era nuestro hermano, esa palabra que él mismo usó para despedir a Ernesto Che Guevara cuando a éste lo mataron en Bolivia. En ese entonces todos éramos del Che, como todos éramos de Cuba, o de Cortázar. Cortázar siguió siendo nuestro hasta su propia muerte y más allá, aunque muchos de nosotros no pudimos seguirle también en el abrazo que, aparte de al hombre que fue el Che, le dio sin fin a la Revolución Cubana, para la que pidió (en Nicaragua violentamente dulce, que le publicó el editor también argentino Mario Muchnik poco antes de la muerte en París de su gran amigo) la misma absolución que, según él, merecía Josef Stalin.

Políticas aparte, y nostalgias igualmente aparte, lo cierto es que aquel libro sobre el boom, el boom mismo y las literaturas de los escritores que he ido señalando le dieron a la cultura hispanoamericana un empujón mundial que no ha cesado de dar sus frutos. Debo decir algo que a veces he escrito en estas páginas de Clarín. Esa pasión por la literatura que se llamó del boom, y se sigue nombrando así, tuvo en España una interrupción que alcanzó ribetes de amargura, pues provino de una especie de racismo sollozado que animó a los ciudadanos de mi país cuando empezaron a venir, empujados sobre todo por los sucesos derivados de las respectivas dictaduras, exiliados que además de cantar en los boliches querían puestos de trabajo.

La hipocresía nacional española de entonces disfrazó aquel rechazo tácito de la emigración del Cono Sur (Argentina, Uruguay, hasta Chile) como una respuesta a las sucesivas crisis económicas que vivimos los españoles. Era mentira. La palabra que resumió el desdén, sudacas, signó la campaña de rechazo, y como ya he escrito en estas páginas sólo la buena voluntad de españoles de prestigio y de sudacas muy reconocidos por su contribución a la vida española, pudo ayudar a limpiar de mala intención esa denominación allá por 1993.

Y, es curioso, porque por esas fechas me nombraron director de la editorial española (ya universal, de toda Hispanoamérica) Alfaguara. En una de las primeras reuniones le pregunté al gerente que estaba allí de antiguo por la razón que llevaba a la empresa a renunciar a los numerosos títulos de Julio Cortázar con los que contaba nuestro catálogo. Estaban los libros, pero no estaban en las estanterías, me dijo él, “porque a Cortázar habría que traducirlo”. Sufrí otro disgusto parecido cuando publicamos un libro del excelente escritor guatemalteco Rodrigo Rey Rosa. El editor de una novela de éste tuvo la misma ocurrencia que nuestro gerente e hizo cambiar al español de España todo aquello que le sonara a lo que él debió pensar que era un dialecto.

De estas cosas me he venido acordando hoy cuando llegué a Fráncfort, donde se celebra la más importante, la más decisiva, Feria del Libro del Mundo. Este año, como sabrán, es España el país invitado; ya lo había sido en 1991. Ahora España es un país distinto, lleno de emigrantes del Cono Sur y de todas partes de América, en un tiempo en que los herederos de Julio Cortázar disponen en Madrid, en Barcelona, en todas partes, de estanterías donde florece una literatura que no le puede envidiar nada a aquella del boom de los sudacas. Es más: sin esa literatura que se divulgaba en el tan famoso libro de Luis Harss la propia literatura de españoles hecha en España no hubiera tenido ni la pericia ni el impacto que ahora tiene el país que se representa con sus propios escritores en el marco más envidiado de las ferias mundiales.

Estamos en otro tiempo, la globalidad no alude solo a hechos graves que amenazan el clima u otras fallas de la naturaleza, es también un fenómeno que mejora las relaciones culturales y literarias de la raíz de la escritura de los del lado de acá y de los del lado de allá, por usar una de las ocurrencias más celebradas de la novela Los premios de Julio Cortázar. En este mundo de ahora, precisamente, se me ocurre que esta feria a la que he llegado tendría que haber sido también un homenaje a la herencia que el boom de la literatura latinoamericana regó sobre la imaginación española que ahora se celebra a las orillas de Goethe.

Hubiera estado bien haber juntado aquí, por cierto, a Goethe, a Borges, a Cortázar y a santa Teresa de Jesús, pongo por caso. O a Cervantes, cuyo quijote tanto se parece, en estatura, por ejemplo, a Julio Cortázar.

Fráncfort. Especial para Clarín​

