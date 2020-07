“El brasileño no se contagia” y otras frases pronunciadas por Bolsonaro antes de dar positivo en COVID-19

“Acaba de salir (el resultado del test) con resultado positivo”. De esta manera anunciaba el presidente de Brasil que ha sido contagiado de Covid-19 este martes 7 de julio. Sin embargo, el mandatario latinoamericano ha pronunciado frases polémicas en cuanto al virus que ahora padece.

Comenzó a presentar síntomas este pasado lunes 6, tras sufrir un cansancio acumulado y 38 grados de fiebre, algo que no le impidió pasear por la calle y hacerse fotos con sus allegados. Esta ha sido su tónica desde el comienzo de la pandemia, ya que nunca ha dado relevancia al coronavirus e incitaba a sus ciudadanos a seguir con su rutina habitual.

“En mi caso particular, en el caso de que fuera contagiado, no me preocuparía porque sería una gripezinha (gripecita), un resfriado”, pronunció el mandatario de 65 años. No contento con esa declaración, días después declaró: “El brasileño tiene que ser estudiado. Él no se contagia. Le puede ver saltar a una alcantarilla, bucear, ¿verdad? Y nunca le pasa nada. Yo creo que hay mucha gente que ya se ha contagiado en Brasil y ya tienen los anticuerpos que ayudan a que no siga proliferando”.

La lista continua con “¿Y qué? Lo lamento. ¿Qué quieren que haga? Soy Messias (su segundo nombre), pero no hago milagros. La vida es así”, tras batir el récord de muertos diarios. En referencia a los fallecidos también llegó a pronunciar que “lamenta todos los muertos, pero es el destino de todo el mundo”.

En un clásico del populismo, los ataques a los medios de comunicación, también se encuentran referencias: “Pronto la gente sabrá que han sido engañados por estos gobernadores y una gran parte de los medios de comunicación en este tema del coronavirus. Espero que no me culpen directamente por la cantidad de millones y millones de desempleados en mi persona”.

Por último, cabe recordar que Brasil es actualmente el segundo país del mundo más afectado por el coronavirus, con 1,6 millones de contagios y 65 mil muertos. Quizá una de las frases que resuma su planteamiento de subestimar el virus sea: “Si la economía se hunde, Brasil se hunde. Si la economía termina, cualquier gobierno termina. Mi gobierno termina. Es una lucha de poder”, en la que deja claro que prima los intereses económicos a los sanitarios.