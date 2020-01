EL BREXIT, ETC, ETC. | 7miradas

Por 70 años los grandes poderes globales supusieron que el Brexit implicaba mayor integración económica y progreso histórico. Los votantes británicos no piensan lo mismo. De la mano del conservador ministro Boris Johnson, Gran Bretaña se dispone a abandonar la Unión Europea. “Hacer realidad el Brexit” – marca un cambio profundo en el sistema de comercio internacional.

Tras la Segunda Guerra Mundial, creció entre los aliados la convicción de consolidar un mecanismo para intercambiar bienes y mercaderías en lugar de cañonazos, bombas, millones de muertos. La jugada británica difiere. El sistema comercial internacional decae: el interés nacional prima sobre las preocupaciones colectivas.

Estados Unidos y China se empeñan en su guerra comercial. Cunde la desaceleración mundial. La tendencia va y viene. Estados Unidos acordó con China un pacto que reduce los aranceles sobre 360.000 millones de dólares en importaciones chinas, a cambio de que Pekín compre más productos agrícolas.

Las empresas que tienen plantas de producción en China enfrenten nuevas presiones para explorar la posibilidad de fabricar en otros países. Esto generará disrupciones en la cadena mundial de suministros.

La Organización Mundial de Comercio (OMC), árbitro tradicional en las disputas comerciales, va quedando reducida a la insignificancia, a medida que los países se saltean sus canales de diálogo para imponer aranceles.

La sensación de que la política comercial avanzaba hacia una mayor integración, fue reemplazada por la admisión de que las políticas comerciales tanto pueden avanzar como retrocede. Los acuerdos de comercio internacional se van desarticulan ante la indignación de la opinión pública en muchos países por la creciente brecha económica entre ricos y pobres y la percepción de que el comercio global ha sido pródigo con las clases altas y mezquino con la gente de a pie.

En Gran Bretaña, los sectores sociales en problemas aprovecharon el referéndum de junio de 2016 sobre el Brexit como un voto de protesta contra los banqueros de Londres que impusieron a la gente común a absorber sus costos a través de una asfixiante austeridad fiscal.

En Estados Unidos, el electorado de base de Donald Trump cierra filas detrás de la guerra comercial que libra su presidente, y la consideran un correctivo necesario frente a la destrucción de la economía industrial norteamericana causada por las fábricas chinas.

Desde Italia hasta Francia y pasando por Alemania, la furia de los movimientos populares está enfocada en el comercio internacional, al que ven como una amenaza para el sustento de los trabajadores, mientras se abrazan a respuestas populistas que prometen frenar la globalización.

“La era del liberalismo y el libre mercado desenfrenados está terminando”, dice Meredith Crowley, experta en comercio internacional de la Universidad de Cambridge. “La gente está descontenta con las complejidades de la política y tiene esa sensación de que las palancas del poder están fuera de su alcance”.

Casi la mitad de las exportaciones de Gran Bretaña tiene como destino la UE, un flujo de bienes que el Brexit puede poner el riesgo. Su salida del mercado común europeo le quita el atractivo de Gran Bretaña como sede para empresas multinacionales.

