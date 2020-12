El cambio al proyecto de aborto legal que ayudó a sumar votos verdes para la victoria

El cambio se refiere a las causales legales para practicar un aborto después de la semana 14 de gestación, entre las cuales se encontraban la violación y el “riesgo para la salud integral” de la mujer, un término que fue criticado, entre otros, por el senador rionegrino Alberto Weretilneck, por considerarlo “muy amplio”.

“Hemos promovido en consulta con el Poder Ejecutivo que al momento de la promulgación se observe parcialmente el proyecto, en caso de ser sancionado, a fin de dar prioridad al objetivo de mantener las causales de la interrupción legal del embarazo y quitar parcialmente la palabra integral”, afirmó Durango.

En concreto, se eliminará la palabra “integral” donde se listan las causales ILE y se establece que “no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante si estuviera en riesgo la vida o la salud de la persona gestante”. Al realizar el cambio al momento de la reglamentación, los verdes evitaron que la iniciativa tuviera que volver a la Cámara de Diputados para su ratificación.

El anuncio de esa modificación acercó el voto de Weretilneck, durante el debate en comisiones se había manifestado a favor de la legalización del aborto, pero había condicionado su voto a la posibilidad de hacerle cambios al proyecto, y también el del entrerriano del Frente de Todos, Edgardo Kueider, quien había suscripto en dictamen de mayoría con disidencias.

En las últimas semanas las senadoras oficialistas Anabel Fernández Sagasti y María de los Ángeles Sacnun encabezaron las negociaciones para asegurar los votos del sector “verde” que permitieran la sanción definitiva de la iniciativa. Finalmente, la negociación mostró sus frutos con el anuncio realizado por Durango.

En su discurso la senadora pampeana destacó que “este proyecto reivindica la maternidad como un derecho y no como una obligación” y remarcó que “la discusión no es aborto sí o aborto no, es aborto legal o aborto clandestino”.