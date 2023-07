El campo paga el déficit fiscal con sus retenciones

Larreta en la Rural.jpeg Horacio Rodríguez Larreta dando un discurso en La Rural.

Rodríguez Larreta señaló que “los productores están hartos de escuchar promesas que después no les cumplen” y afirmó que siempre les hablará con la verdad. Consultado sobre las retenciones a la soja, el trigo y el maíz, aseguró: “Vamos a bajar las retenciones, pero tiene que ir de la mano con garantizar la estabilidad. De nada sirve bajar las retenciones, no alcanzar estabilidad económica y volver a subirlas. Sin estabilidad no hay previsibilidad. Tener un tipo de cambio único y estable es tan importante como la baja de las retenciones. Si no hay estabilidad, no hay ninguna baja que pueda sostenerse en el tiempo”.

El precandidato a presidente de Juntos por el Cambio explicó también que tiene un vínculo personal con el sector agropecuario. “Nuestra familia vive del campo hace muchos años. En mi caso se dedica mi primo a la administración. Como productores vivimos con la angustia de muchos. No hay certidumbre, uno no sabe cuáles son las reglas de juego. Es muy difícil hacer inversiones, hoy hacés una cosa y te cambian las reglas, aparece el dólar soja y después lo sacan. Luego aparece el dólar soja 2. Es muy difícil prever, en especial para pequeños productores para los que el pan de cada día depende del campo. Es un gobierno que cada vez que el campo levanta un cachito la cabeza le pega un sablazo, con actitudes muy hostiles con dichos muy agraviantes”, afirmó.

LARRETA CAPTURA 29-5.jpg

Por último, afirmó: “Hay que tener una mirada integral, no hay parches o una solución que podemos dar en un título. Es mucho más complejo, pero es el gran motor que tenemos para sacar la Argentina adelante. Es un sector que reacciona rápido: cuando hay señales claras y un gobierno con reglas claras, el campo invierte enseguida”.

El nuevo spot de Larreta: «Venimos perdiendo muchas cosas desde hace años»

En un video publicado en sus redes sociales, Horacio Rodríguez Larreta lanzó su nuevo spot electoral. «Los argentinos venimos perdiendo muchas cosas desde hace años, pero es hora de dejar todo eso atrás. Llegó el momento de hacer un cambio, pero no cualquier cambio: hagamos el cambio de nuestras vidas«, dice el texto que acompaña el material.

En el video, se pueden ver a personas de distintas edades y sexo con papeles donde escriben distintas demandas. «No llego a fin de mes»; «Miedo a esperar en la parada»; «Cada día que pasa me va peor»; «Cada vez puedo comprar menos»; «Me tuvieron que cambiar de colegio»; «No le pude festejar el cumple a mi hija» son los mensajes que poseen los protagonistas del spot, cuyos papeles posteriormente son arrojados al fuego.

Al finalizar, se lo puede ver al propio Rodríguez Larreta diciendo: «Este país si tiene arreglo».