El canciller alemán rechaza que Ucrania se saltee pasos para ingresar a la UE

El jefe de Gobierno alemán, el canciller Olaf Scholz, consideró este jueves «un imperativo de equidad» en relación a otros países que no se conceda a Ucrania un «atajo» para su adhesión a la Unión Europea (UE) que, según él, «no es asunto de algunos meses o algunos años».

«El hecho de que no haya un atajo en la vía de la adhesión (de Ucrania) a la UE es un imperativo de equidad hacia los seis países de los Balcanes occidentales» que desean desde hace mucho tiempo sumarse al bloque, dijo Scholz ante el Parlamento en Berlín.

Strategic ambiguity on Ukraine’s European perspective practiced by some EU capitals in the past years has failed and must end. It only emboldened Putin. We do not need surrogates for EU candidate status that show second-class treatment of Ukraine and hurt feelings of Ukrainians.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 19, 2022