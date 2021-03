El candidato de la provincia tiene que ser un intendente

Jorge Macri: No hay personalismos. El planteo que hacemos es que queremos que haya una propuesta de Provincia para la Provincia. Que alguno de nosotros, ya sea Julio (Garro), Néstor (Grindetti) o Diego (Valenzuela), o cualquier intendente de nuestro espacio sea gobernador y trabaje en equipo. Sería buenísimo copiar muchas de las ideas que llevamos adelante en nuestros distritos para fortalecer y facilitar el rol del gobernador.

P.: ¿Crees que el rol del gobernador hoy no está fortalecido?

J.M.: Kicillof cree que tiene que tener la pelota, pero no. La pelota la tienen que tener los intendentes. El gobernador debe ser un director técnico que haga jugar bien a todo el equipo. Y hoy Kicillof tiene la pelota, pero el equipo no juega. Y solo a este deporte no se puede. No es tenis. El cambio que planteamos es ese.

P.: Suena a peronismo.

J.M.: Es que esto es algo que debería haber planteado el peronismo hace mucho tiempo pero no lo hizo. No han puesto a intendentes como candidatos a gobernadores. ¿Lleva mucho tiempo? Sí. Pero es el camino. Nosotros no contamos con candidaturas impuestas. Lo que tenemos es un concepto.

P.: ¿Cree es que los resultados de estas elecciones intermedias van a condicionar los candidatos a gobernador para 2023?

J.M.: No necesariamente. El 2021 no es un camino al 2023. Tenemos los ejemplos de las tres últimas elecciones intermedias. Los que ganaron no fueron gobernadores, ni quedaron fuertemente posicionados. Nosotros tenemos que ofrecer una buena alternativa, con vocación de ganar para tener control y equilibrio en la Nación.

P.: La exgobernadora, María Eugenia Vidal, y el actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentaron armado propio para la Provincia bajo el nombre de “La Territorial”. ¿Quién tiene la lapicera de la oposición bonaerense?

J.M.: La lapicera no la tiene nadie. “La Territorial” es un grupo de jóvenes comprometidos que aspiran a ganar distritos. Es una construcción valiosa, pero hay algunos que tienen que crecer y cambiar porque sacaron menos votos que la lista nacional. Hay de todo en esa foto. Todo es útil y necesario, pero no me parece que de ahí surja un candidato a gobernador. Gustavo (Posse), Joaquín (De la Torre) o, en el radicalismo, Miguel (Fernández), (Miguel Ángel) Lunghi o (Érica) Revilla, pueden tener su ocasión porque cumplen con los requisitos del Grupo Dorrego. Pero no todo se reduce en la lapicera. Tenés que tener el apoyo de la gente y un sistema que acompañe y crea en vos. Tratamos de aunar, gestionar bien, consolidar nuestro espacio y lograr figuras que la gente quiera votar. Todo lo demás se resolverá en una PASO.

P.: ¿Incluso si se presenta un candidato de la Ciudad de Buenos Aires, como se habla de Diego Santilli?

J.M.: Creo que la Provincia está madura para plantear sus propias alternativas y propuestas. No es en contra de Santilli, que es un dirigente valioso, pero no cumple con lo que decimos. Si se mudara a Buenos Aires y pudiera hacer un recorrido para comprenderla… o si es intendente seguro después puede ser un gran candidato a gobernador. Pero la lógica de extrapolar candidatos o figuras de un lado para otro no va más.

P.: Ya ha pasado con la propia Vidal.

J.M.: Me voy al extremo. ¿Crees que en Córdoba aceptarían que les mandes un candidato de la Ciudad de Buenos Aires?

P.: Imagino que no.

J.M.: Es que no está bien para la gente poner a alguien que no tenga planes ni propuestas para el distrito que quiere gobernar.

P.: Lo saco de la interna del PRO y lo llevo a la elección partidaria de la UCR. ¿Celebró el triunfo de Abad?

J.M.: Todas las internas se ponen picantes y esta fue muy peleada. Lo bueno es que de la nueva conducción haya vocación de sostener la unidad y de crecer. Festejo que un partido político relevante, como es la UCR en el marco de nuestro frente, haya pasado por una interna. Los que ganaron demostraron un gran compromiso con la unidad.

P.: La unidad cuando fue gobierno tuvo un fuerte revés eleccionario. ¿Cuál es la autocrítica hoy?

J.M.: Son muchas, pero sobre todo hay un profundo aprendizaje. Siempre que recorro la Provincia me junto con gente de trabajo porque si la Argentina tiene futuro es de la mano de la gente que trabaja, no de la política. Son ellos los que sostienen el país. Creo que el rumbo era correcto y el objetivo era bueno, pero en el camino muchas pymes no aguantaron y no les fue bien. Es un aprendizaje relevante. Mauricio lo dice en su libro. Habla de que se le pidió mucho esfuerzo a sectores que no aguantaron. Hoy hay que estar atentos al ritmo porque nos quedó mucha gente en el camino.

P.: La Provincia eligió no darle continuidad a Vidal y confiar en Kicillof. ¿Cómo analiza hoy la gestión del gobernador?

J.M.: Inicialmente se trabajó bien para fortalecer el sistema de salud. En la provincia 7 de cada 10 camas públicas son municipales. Si uno quiere como gobernador cuidar a los bonaerenses hay que trabajar con los intendentes. Pero después el gobernador quiso tener la pelota para él y eso lo dejó en evidencia.

P.: ¿A qué se refiere?

J.M.: Hay una mala distribución de las vacunas. Son muchos los geriátricos sin vacunar. Y que se haya vacunado a jóvenes es un punto muy flaco. Son detalles que nunca se le hubieran escapado a un intendente. Es un gobernador que sigue la agenda del gobierno nacional, pero que no tiene lineamientos para la Provincia. Ni en producción, ni en inseguridad. Tenemos que ver qué se le cae a la Nación para ver qué hacemos nosotros.

P.: ¿Cuál es la crítica puntual?

J.M.: Al gobernador le cuesta mucho hablar de seguridad. No cree en las políticas de seguridad. Pero la ley es la herramienta más progresista que tiene el hecho vivir en sociedad. La ley defiende al débil del fuerte. Pese a que hay un ministro proactivo, si no hay agenda de gobierno el tema no funciona.

P.: ¿De qué manera afectan en Vicente López las políticas provinciales?

J.M.: Creció mucho la demanda de alimentos en sectores medios que no estaban acostumbrados, ni necesitaban pedir. Hay una nueva pobreza que apareció con la cuarentena, que se desprende de la clase media, media baja o del profesional independiente y hasta de algún comerciante que tuvo que cerrar.

P.: ¿Tiene números concretos?

J.M.: Asistíamos a 4500 familias, cerca de 20 mil personas. El 6,5 por ciento de la población total. En el pico de la pandemia, tuvimos que casi cuadriplicar llegando a más de 18 mil familias. En la actualidad tenemos casi otro 7 por ciento de la población que necesitan asistencia. La pandemia nos llevó a asistir al doble de gente. Se duplicó la cantidad de nuevo pobres.

P.: ¿Y de qué manera aparece el rol del intendente en estos casos?

J.M.: Capacitando gente para que consigan nuevos empleos. Hay una reconfiguración del tipo de trabajo. Hay mucho emprendedor. Pero el trabajador independiente necesita además de ganas capacitación. Fortalecimos mucho la educación para el empleo con cursos cortos que pueden ser gastronómicos o más específicos, como puede ser la instalación de redes de fibra óptica o el desarrollo de apps.

P.: La pandemia además llevó a que se politice todo lo relacionado a la cura del covid. ¿Cree que la vacuna va entrar como tema de agenda para las elecciones?

J.M.: Ojalá que no. Ojalá lleguen las vacunas que prometieron. Que se vacune de manera transparente y sin bandería política. Si todo eso pasa, no va a ser un tema de campaña. Si la angustia aumenta, seguramente va a ser un tema que nos ocupe por la preocupación que genera.

P.: ¿Si no es gobernador, volverá a la intendencia?

J.M.: Más allá de la interpretación de la ley que hoy no permite la re-re, voy a competir por la gobernación. No voy a repetir en la intendencia. Es tiempo de ofrecer otra alternativa de nuestro equipo. Creo mucho en Soledad Martínez y no me veo repitiendo un nuevo mandato. Sí “mentoreando”.

P.: Y a nivel nacional, ¿cree que Mauricio Macri debería presentarse a una nueva elección?

J.M.: Lo veo dedicado a la unidad. Es joven e inteligente. Pero no lo veo buscando ocupar un cargo. Hoy no le aconsejaría buscar un cargo a Mauricio.