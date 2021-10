EL CANTO DEL CISNE.

En el Vaticano se habla de la sucesión del Pontífice. Es habitual cuando los Papas llegan a cierta edad y cierto estado de salud. Ya deliberan los rumbos –y modificaciones- que adoptaran en un cambio de fecha incierta. Sobre todo cuando hay diferencias en el conjunto cardenalicio, con sectores potentes adversos a la gestión Bergoglio.

El Papa está interesado en que la línea que traza siga su curso. Por eso su candidato es su amigo, el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos en la Santa Sede.

Si bien el cardenal Tagle preside la poderosa Caritas Internacional no figura como candidato de los cardenales influyentes. Ellos dispondran de un prelado italiano para tan alto destino.

Las mismas fuentes, clavadas en el Vaticano y que no se equivocan señalan que luego de la gestión de un argentino corresponde que el poder retorne al poder italiano. A Francisco le ha tocado sacudir las delicadas entretelas del Vaticano. Por ejemplo, el dinero y el maremoto de la pedofilia que perturba a la Iglesia y más aún a sus fieles.

Por de pronto monseñor Carlo Capella, condenado en 2018 a cinco años de prisión por tener y compartir pornografía infantil, es el único preso de la ciudad-Estado. La Iglesia suele preferir la penitencia espiritual a la penitenciaría. La ciudad estado del Vaticano tiene apenas tres calabozos. Su tribunal rara vez ha juzgado delitos penales. El preso monseñor Capella goza de salidas laborales diurnas y de un trabajo de oficina ad honorem para su “rehabilitación”.

El actual Vaticano activó cantidad de juicios sin precedentes. Por abuso sexual y delitos financieros. El cardenal Angelo Becciu lo juzgan por su billonaria inversión del Vaticano en propiedades de lujo en Londres.

El papa Francisco ha emitido una serie de decretos sobre transparencia y manejo de contratos públicos, ampliando poderes del Vaticano en asuntos penales y derogando algunos plazos de prescripción de delitos.

Más allá de estas cuestiones de fondo, Francisco, “está harto” de la situación política y social Argentina. Tanto al punto que hasta rechaza audiencias que piden sus compatriotas, incluyendo funcionarios, políticos y amigos. También le preocupa la pérdida de consenso y religiosidad que padece la Iglesia argentina. Esta informado de la consiguiente pérdida de fieles y recursos. Y ha perdido además confianza en la gestión de Alberto Fernández.

El sumo pontífice emprenderá la reforma de la curia romana, basada en la nueva constitución apostólica Predicad el Evangelio. En un nuevo consistorio en los próximos 12 meses, designará nuevos cardenales. Pretende luchar contra de la plaga de los abusos sexuales en la Iglesia y concluir su reforma de las finanzas vaticanas.

Alberto Fernández viajará a Roma el 29 y el 30 de octubre. Tramita una audiencia con Francisco. La cercanía de las elecciones en la Argentina hace que el encuentro no sea oportuno. El Gobierno lo sabe. Pero insistirá. De ocurrir será protocolar y breve.

Finalmente, Francisco ha resuelto referirse a su país y en particular a su gobierno. Mandó un mensaje al coloquio de IDEA. Señala que “los subsidios sólo pueden ser una ayuda provisoria” y que “no se puede vivir de subsidios…Algunos me han hecho decir cosas que yo no sostengo: que propongo una vida sin esfuerzo, o que desprecio la cultura del trabajo…Imagínense si se puede decir eso de un descendiente de piamonteses, que no vinieron a nuestro país con ganas de ser mantenidos sino con un enorme deseo de arremangarse para construir un futuro para sus familias. Es curioso, no ponían la plata en el banco los migrantes, sino en ladrillos y terreno. La casa, lo primero. Miraban adelante hacia la familia. Inversión de familia.” Deseo de corazón que sea un momento de verdadero intercambio que pueda recoger el aporte innovador de los empresarios y el de los trabajadores que luchan por su dignidad y por sus familias”.

“La noble vocación del empresario que busca con creatividad producir riqueza y diversificar la producción, haciendo posible al mismo tiempo la generación de puestos de trabajo. No me cansaré de referirme a la dignidad del trabajo. Lo que da dignidad es el trabajo. El que no tiene trabajo, siente que le falta algo, le falta esa dignidad que da propiamente el trabajo, que unge de dignidad. Algunos me han hecho decir cosas que yo no sostengo”.