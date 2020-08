“El caso 41 es todo lo que no tiene que ocurrir” – MundoPolítico

Luego de que se confirmara en la noche del lunes el nuevo infectado en Santiago del Estero y que derivara en el aislamiento de 94 familias, el gobernador Gerardo Zamora realizó una conferencia de prensa en la que afirmó que “el caso 41 es todo lo que no tiene que ocurrir”, al tiempo que explicó la situación y los pasos a seguir con relación a la pandemia de coronavirus.

“Es una persona de ciudad Capital que trabaja en el IPVU y que ya todo el mundo conoce, es famoso. Esta persona se encuentra desde el domingo en la noche internado en el Hospital Independencia donde llegó con todos los síntomas del covid donde se le hizo el hisopado y dio positivo”, comenzó diciendo el gobernador con relación al caso confirmado ayer.

“Lo que quiero informar es si nos encontramos ante un caso cero autóctono o no. No lo sabemos, lo sabremos en las próximas horas. Esta persona ha generado 94 familias aisladas. Se hisoparon cerca de 40 casos estrechos, más de 50 casos más durante la mañana de hoy. Dentro de esos aislados se encuentran dos médicos que atendieron a estas personas en consultorios privados. Estos médicos lo dejaron ir a la casa hasta que el domingo fue al hospital Independencia -cosa que no se debe hacer, cuando alguien se siente con síntomas debe llamar al 107- y anduvo en asados y reuniones; no se privó de nada y por lo tanto hoy hay dos médicos y 50 personas aislados, dos gendarmes, toda su familia y su exfamilia, 250 hisopados y muchos aislamientos más porque todavía no sabemos qué hizo durante los 15 días anteriores, porque no nos explica bien”, explicó Zamora.

Además, agregó que por el momento no se tomarán medidas ni se retrocederá de fase, “lo que quiero definir es en primer lugar que no vamos a tomar todavía ninguna medida preventiva porque no sabemos si es un caso cero o un derivado de un caso extranjero. Hay mucha gente que estuvo con gente que vino de otro lado que pudo haber contagiado al señor Ávila, que aparentemente estuvo con mucha gente durante toda esta semana y media”, aseguró.

Con relación a el paciente 41 el gobernador aseguró que se tomarán accione penales en su contra. “Lo que hizo esta persona con su actitud de andar por todos lados con síntomas y no quedarse en su casa. El caso 41 es todo lo que no tiene que ocurrir”, cerró.