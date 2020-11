EL CASO RAFECAS | 7 miradas

Ferdinand Amunchásteguy. Ya nos hemos acostumbrado que nuestra realidad resulte decepcionante. Aceptamos como un sino ineludible que todo lo que nos rodea sea incorrecto, indebido, contrario a los principios o mensajero de infortunios futuros cada vez más próximos a concretarse. La vida se desarrolla en un escenario en el que solo se representa un drama griego, no de Sofocles, sino de la Grecia próxima, en la que los jubilados se inmolaban como bonzos y él hambre se enseñoraba en las calles.

La gravedad en estas tierras no alcanzó esos extremos, aunque a simple vista la pobreza, más allá de los números que la confirman, comienza a advertirse en las calles, en las que ahora habitan muchos más personas que en el pasado próximo. En ese marco, los poderes del Estado se debaten para encontrar el lugar que debiesen ocupar para cumplir con sus funciones.

Esa realidad abrumadora espera una respuesta que tarda en llegar y que parece moverse en un tiempo diverso a lo que la sociedad demanda. El aparente acompañamiento a los requerimientos de la política, desluce la actividad de los restantes poderes que no responden en el tiempo debido y prolongan la vida de otros problemas que debieran afrontar.

La última semana entretuvo a los ciudadanos con el desalojo de las tierras ocupadas en Guernica y en la Estancia de los Etchevehere. La primera ocupación creció por la inactividad de las autoridades que, temerosas de la reacción de las agrupaciones sociales, dejaron avanzar el ingreso de personas hasta que se convirtió en un número que terminó obligando a un operativo policial, que no dejó satisfecho a nadie y generó, una vez más, la reacción violenta de grupos oportunistas que, aprovechando la situación, generaron los disturbios a los que los desalojados son ajenos.

Mientras ocurren estos episodios violentos, y se suceden femicidios y robos, lo vinculado a la actividad judicial parece esconderse tras la apariencia de una falsa actividad. Los temas que no se resolvieron durante la gestión anterior continúan hoy sin definiciones válidas.

Posiblemente, el tema del que no habrá de reponerse la alianza que nos gobernó, es la de no haber designado un Procurador General, tema que no valoró en su momento y en el que podrá equivocarse nuevamente. Frente a la propuesta del Juez Rafecas -un hombre de formación judicial y académica- la oposición en principio, hizo valer la necesidad de que sus votos acompañasen a los del ofícialismo para alcanzar los 2/3 exigidos para la designación, actitud con la que ha conseguido demorar ese nombramiento.

Alguna ceguera les ha hecho ver esa circunstancia como una demostración de su poder, sin advertir el paralelismo que la situación posee con aquella otra que ya les ocurriese, cuando creyendo llevarse la victoria de frustrar el nombramiento del propuesto Reposo, acabaron teniendo que aceptar la designación de Gils Carbó que solo se alejó cuando era inminente su procesamiento.

Hoy, casi en una semejante situación, introdujeron dos proyectos para limitar lo que creyeron que podría ser una victoria y, salvo Carrió, que muestra una vez más una mejor percepción de la situación, ninguno se preocupa de que tras el apartamiento de Rafecas se asoma la figura de la Dra Peñafort -una militante fervorosa- que hará sufrir a más de dos si alcanza la conducción del Ministerio Público.

Una vez más, el manejo de la oposición en las Cámaras, deja mucho que desear y parecería caer en todas las celadas que parecen tenderle. Mientras en el Senado ocurre lo que decimos respecto del Procurador, en Diputados el gobierno consiguió que se votara la vacunación obligatoria contra el COVID junto con una serie de indemnidades para los laboratorios que en otro momento serían imposibles de aceptar. No existen responsabilidades por los daños colaterales en medicamentos que han concluido a los apurones sus evaluaciones y, con la obligatoriedad que intenta dársele, el Estado pagará para que sus habitantes sirvan de conejillos de Indias para probar su eficacia.

Mientras tanto la Corte, que parecía dispuesta a dar una rápida respuesta al tema de los Jueces trasladados -abrevió los plazos para que las partes concretaran sus presentaciones-comenzó una paciente espera para resolver los variados temas que tiene sobre su mesa de trabajo.

Para completar la maraña y las intrigas que se cuecen dentro de los partidos, la carta de la ex presidente cayó como un rayo en una noche de tormenta y dividió las simpatías en el interior del gabinete, en el que las miradas comenzaron a posarse en los terceros, para buscar un culpable distinto que debiese responder por la ineficiencia denunciada. Entre los malestares que expone la misiva, buena parte está dirigida a la ministra Losardo, por la poca celeridad que le ha dado a las necesidades judiciales de la vicepresidenta.

Así, el panorama se torna doblemente hiriente, en principio se ataca a un ministro y por el otro se pone presión sobre el Presidente ya que todos saben la relación que tiene con quien fuera su socia y compañera desde la universidad.

En ese clima se desenvuelve hoy la búsqueda de la justicia, que parece cada vez más alejada del hombre común, que solo recibe lo que el poder le destina, aunque permanezcan insatisfechas sus necesidades, ocultas tras un relato antojadizo que le plantea prioridades distintas a las que realmente tiene.