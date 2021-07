“El castrismo es un sistema totalitario con un proyecto homófobo”

Lázaro Mireles es un exiliado cubano residente en Madrid y presidente de la asociación Acciones por la Democracia, un movimiento que pretende “realizar acciones concretas que visibilicen el desastre democrático al que está sometido el pueblo cubano, por culpa de un gobierno incapaz, una ideología obsoleta y una corrupción galopante”.

Mireles, que está liderando las manifestaciones contra el Gobierno cubano desde España, especialmente a raíz de las protestas contra el Ejecutivo que preside Miguel Díaz-Canel y contra Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, que se han producido los últimos días en la isla caribeña.

Protestas contra el castrismo en la Puerta del Sol de Madrid Paco Fernández

¿En Cuba hay dictadura?

Cuba es parte de un sistema totalitario que ha secuestrado las libertades fundamentales de sus ciudadanos, a lo cual, viendo lo visto, sí, claro, Cuba es una dictadura.

¿Qué reclama la gente que se ha manifestado después de 60 años casi en silencio?

Realmente no han sido 60 años de silencio, el pueblo cubano, de manera espontánea; se ha ido manifestando en diferentes ocasiones, ya vivimos el : “maleconazo”, la protesta a Mariela Castro al no permitir en 2019 que la comunidad LGTBI+ se manifestase contra la LGTBI fobia institucional, la protesta de los autónomos en Santa Clara, estos para citar algunos ejemplos de los últimos tiempos, ¿Qué pide el pueblo cubano? En los reclamos de la voz popular del 11 de julio, del 27 N , en la Revolución ciudadana de la sociedad civil intelectual que ha sacado a la palestra internacional el Movimiento San Isidro va quedando una viva imagen de qué se pide y es simple: Libertad, Libertad y Cambio de Sistema.

Concentración por Cuba en Pamplona.. Villar López / EFE

¿Ha habido muchas detenciones? ¿La Policía y los militares castristas han ejercido algún tipo de excesos violentos?

La plataforma de denuncia Prisoner Defenders ha ido actualizando la lista de detenidos y secuestrados injustamente, pasan de 300, y digo detenidos y secuestrados porque de muchos aún no sabemos el paradero, y a este saldo que nos ha dejado la jornada del 11 de julio agreguemos los prisioneros políticos y de conciencia que cuentan ya y pesan fuerte sobre las espaldas del castro comunismo, más los detenidos de Obispo, una sentada popular en protesta por el sistema.

Un hombre camina frente a un mural de Ernesto ‘Che’ Guevara en La Habana (Cuba). ERNESTO MASTRASCUSA / EFE

La horda represiva de la policía política del régimen era de esperar que no tardaría en actuar contra el pueblo débil y desamparado, armados con palos, miembros de las fuerzas criminales, alentadas por Diaz Canel, salieron a las calles dejando heridos y tristemente algún fallecido, hemos visto imágenes muy alarmantes de jóvenes de no más de 15 años uniformados, fuerzas criminales de Venezuela y las calles de ciudades militarizadas infundiendo terror..

¿Parte de la población cubana ha perdido el miedo?

Hay una frase de alguien que no recuerdo pero se ha hecho muy presente en estos tiempos: … a los cubanos nos han quitado tanto, que hasta nos han quitado el miedo…

Un manifestante se arrodilla frente a varios trabajadores en el Instituto de Radio y Televisión de Cuba (ICRT), en La Habana, durante las protestas contra el Gobierno cubano. ERNESTO MASTRASCUSA / EFE

El régimen sigue teniendo importante respaldo popular, ¿qué cree que va a ocurrir en Cuba?

El régimen presiona y obliga a los ciudadanos desesperados a respaldar visiblemente la Revolución castrista, algunos a cambio de algo de comida , extasiados por la miseria que vive la población y que se ha extendido como una plaga, igual que el comunismo en la humanidad, veíamos ayer que hacían cola para un trozo de empanada y un poco de refresco, yo recuerdo una época en que pasaba bastante hambre en Cuba, ¿y saben qué hacía? me iba a donar sangre porque la merienda estaba más que garantizada.

El cantante y compositor cubano Yomil conversa con un grupo de manifestantes frente al capitolio de Cuba, en La Habana, durante una protesta contra el Gobierno cubano. ERNESTO MASTRASCUSA / EFE

Estimo que habrán días de calma, si logramos restaurar la comunicación en la isla, que nuestra gente tenga acceso pleno nuevamente a la Internet que les han suprimido, si se logra la instauración de los servicios satelitales ofrecidos por los Estados Unidos, fluiría el contacto entre cubanos y al saber que desde la diáspora no hemos dejado de estar en las calles denunciando , al saber que hay una posibilidad, la explosión necesaria traería la caída del régimen y por lo tanto, el inicio del camino hacia el cambio deseado.

Usted es homosexual, ¿Cuba persigue a los homosexuales?

Cuba ha tenido desde los inicios del castrismo un proyecto concreto de homofobia, recordemos las principales figuras de crímenes contra homosexuales: Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, que entendían que existía un concepto de “hombre ideal “, formado en los conceptos de la Revolución, muy macho y sin estereotipos afeminados, nuestra gente vivió su propio holocausto , un holocausto Homosexual, Religioso, Intelectual, que hizo mella en nuestra gente y queda grabado en nuestra historia…

¿Cuándo y por qué decidió hacerse activista de la comunidad LGBT?

Desde la edad de 16, tras la muerte de un amigo gay por vih/sida, comencé a trabajar en la facultad en la cátedra de educación sexual, saliendo de la facultad obtuve mi primera propuesta laboral siendo parte de un proyecto Nacional: HsH( hombres que tienen sexo con otros hombres), y nuestra principal función era la gestión de espacios socio-cultural-educativos con comunidad LGTBI+, fue un trabajo sostenido que me apasionaba siempre, hasta la injerencia de Mariela Castro Espin en 2008, ahí las cosas cambiaron bastante para mi, sobre todo para mi, porque al ser un activista disidente se me complicó bastante el trabajo sostenido.

Ahora está liderando las protestas contra el Gobierno cubano en España, ¿cuál es el objetivo?

Creo que hay un objetivo fundamental en lo que hacemos: he estado tan decepcionado del monopolio de los medios hacia la izquierda en este país que me he visto sin quererlo sumido en una ardua labor de visibilidad.

Yo lo entiendo como gestión de espacios cívicos para mostrar y poner en contexto la cruda realidad del pueblo cubano a la sociedad civil española y al mismo tiempo hacerles ver cómo el comunismo tiene un único objetivo: multiplicar a los pobres para perpetuarse en el poder a nombre de falsas promesas, ese es de los principales objetivos perseguidos, después, poco a poco y con pasión, dar la cara con valentía por la libertad de mi país y generar vergüenza en quienes no hablan de política, o pasan simplemente del dolor de un pueblo, y por último y no menos importante: el régimen criminal de los Castro no deja en paz a nuestro pueblo sufrido, x ende, dejarles descansar a ellos en tierras de Libertad sería atentar contra mi propia razón de ser.

Ha denunciado que el Gobierno cubano podría estar detrás del fallecimiento de su abuela, ¿qué ha ocurrido?

El gobierno cubano es criminal, vende al mundo una imagen de sistema sanitario referente y eso es lo menos que representa , comercializa como esclavos a sus profesionales de salud al mismo tiempo que deja la población desprotegida en su totalidad, ha dicho a nuestros abuelos que el candidato vacunal es una maravilla con un 92 por ciento de efectividad y les aseguro que nuestra gente está muriendo aún después del tiempo de inmunización, es en lo que me baso para denunciar el terrible dolor que siento tras la muerte de mi abuela.