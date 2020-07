El Centro Azucarero pide prorrogar la ley de biocombustibles y aumentar cortes de mezcla – Télam

El sector tiene 54 plantas instaladas en diez provincias.

El presidente del Centro Azucarero Argentino (CAA), Jorge Feijoo, planteó la necesidad de prorrogar por cinco años la ley de promoción de biocombustibles y retomar un sendero de incremento de los cortes de mezcla de naftas.

El directivo, en una entrevista con Télam, resaltó el valor económico, energético, social y ambiental de los biocombustibles para las regiones del centro y norte del país, una industria que genera mas de 60.00 empleos directos y que cuenta con 54 plantas industriales instaladas en 10 provincias.

A continuación, los principales tramos de la entrevista:

-Télam: ¿En que situación se encuentra la industria del bioetanol en este contexto de caída abrupta de demanda de combustibles y lenta recuperación?

-Jorge Feijoo: En abril el consumo de naftas cayó por encima del 70%, en mayor por el 45% y eso impactó en las entregas del bioetanol a las petroleras. Hay distintas proyecciones de cuando se recuperará el consumo normal de naftas, en octubre o enero. Esa es una de las razones por las cuales la actividad azucarera pidió al presidente Alberto Fernández y a gobernadores el incremento del 12 al 15 por ciento del corte de naftas para mitigar el impacto.

-T: ¿Qué tanto se pueden incrementar los cortes en la Argentina?

-JF: Hasta ahora no hay problemas, se puede aumentar perfectamente al 15 por ciento, no obstante hay automóviles y motores de la industria brasileña que se fabrican en el país y se exportan. La tecnología está disponible, pero el parque automotor argentino hoy puede absorber tranquilamente una mezcla del 15 o el 18 por ciento. Pero hay autos europeos de alta gama que llegan al país que no tienen dificultad con mezclas del 25 y 27 por ciento.

-T: ¿Pero más allá de la necesidad del sector, qué justifica ese incremento?

-JF: Desde el punto de vista económico, energético, social y ambiental tiene razones muy importantes para justificarlo. Primero no tiene costo fiscal, porque los biocombustibles que no tributan el 3 por ciento del impuesto a los combustibles líquidos y al CO2, se puede distribuir sobre la porción fósil que permanece en la mezcla. Por otra parte, la industria del alcohol a partir de maíz y caña de azúcar, está en una capacidad ociosa del 30 por ciento, con algunas inversiones realmente nuevas.

Y tercero se debe decir que está muy bien alentar el desarrollo de Vaca Muerta, pero hay que pensar en el Noa, el Nea y la pampa húmeda que son la Vaca Muerta de los biocombustibles, por lo que aumentar los cortes es dar una señal estratégica a un recurso que recién comienza en la Argentina,

Pero agrego una cuarta razón, la ambiental y de salud pública luego de haber firmado la Argentina el acuerdo de París y dictado leyes ratificándolo, en que los biocombustibles son la forma mas eficaz de la reducción de emisiones.

-T: Además de la caída por demanda, el sector viene castigado desde hace unos años por precios. ¿Qué atraso estima se encuentra el bioetanol ?

-JF: El precio lleva casi tres años de castigo. A partir de octubre de 2017 se fueron cambiando distintas fórmulas perjudicando al bioetanol. Así legamos a diciembre que sobre el mal precio vino el congelamiento que lleva siete meses, y es lo que estamos pidiendo. No que se revise la fórmula sino que se actualice y se publiquen los precios. Uno de los índices que se utiliza para evaluar el incremento de costos es el indice de precios mayoristas, y de abril 2018 a mazo 2020 el IPIM tuvo una variación de 150% mientras que el precio del bioetanol de caña de azúcar tuvo un aumento del 84%.

-T: En mayo de 2021 vence la Ley 26.093 de Promoción de Biocombustibles ¿Qué continuidad esperan de la norma?

-JF: El Centro Azucarero elaboró en la Liga Bioenergética un proyecto que da un nuevo horizonte de 15 años con un gran plan de desarrollo de los biocombustibles. Ahora es un anteproyecto que ni siquiera tiene trámite parlamentario y el Congreso está abocado a la emergencia sanitaria, pero los planes productivos de la zafra azucarera requieren período mas largo y pedimos la prórroga de la norma por otros cinco años. No podemos correr el riego de llegar a mayo y no tener marco regulatorio que sostenga el uso de los biocombustibles en las mezclas de naftas y gasoil.

–T: ¿Ese nuevo proyecto qué debe tener de distinto o superador a la que rige hasta hoy?

-JF: Primero establecer un corte de nafta de arranque de 15 % en el caso del etanol y un cronograma hasta llega a una homogenización con Brasil del 27,5%. Hay que caminar a esto en un Mercosur que esta armonizándose en materia de fabricación de sus vehículos. En segundo lugar es recoger las nuevas tecnologías porque hoy hay otros biocombustibles que fueron surgiendo en esto 15 años, y trazar un horizonte de previsiblidad, abrir la participación en el mercado para incorporar a más pymes y estimular las economías regionales.

El proceso de elaboración de este proyecto ha sido inédito por la participación del sector público de siete provincias y de todo el sector priado, por lo tanto tiene un consenso muy alto y un volumen político significativo.