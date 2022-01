El centro ruso Gamaleya ya suministró 400 millones de vacunas Sputnik en todo el mundo

El mundo ya recibió más de 400 millones de vacunas Sputnik contra el coronavirus, anunció el Centro de Epidemiología y Microbiología Nikolái Gamaleya de Moscú, que desarrolló el inmunizante.

«Más de 400 millones de dosis de la vacuna Sputnik se ha suministrado al mundo entero, incluida Rusia, para luchar contra la Covid-19», escribió la institución en su cuenta de Twitter.

En agosto de 2020, el centro Gamaleya se convirtió en el primer centro científico del mundo en registrar una vacuna contra el coronavirus.

Over 400 million Sputnik vaccine doses have been supplied worldwide including Russia to date to fight COVID-19 pandemic.

Over 800,000 doses of 1-shot Sputnik Light, standalone vaccine & universal booster effective against #Omicron & other mutations arrived in Turkmenistan. pic.twitter.com/SEhTJImXJ4

— Sputnik V (@sputnikvaccine) January 31, 2022