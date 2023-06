El Cine Renzi presenta tres documentales sobre discapacidad

El Cine Teatro Municipal Renzi, dependiente de la Secretaría de Comunicación presenta tres documentales sobre la discapacidad como parte del Espacio Incaa desde el jueves 29 al miércoles 5 de julio con funciones a las 19.30 y un costo de entrada de $200.

“Ocho cuentos sobre mi hipoacusia” es un documental, autobiográfico y coral, que narra la historia de la propia directora y guionista que es Charo Mato, y también suma los testimonios de otras personas con hipoacusia y, por último, las reflexiones de sus familias. Podrá verse los días jueves, domingo y miércoles.

“Down para arriba” es una película documental filmada en colores dirigida por Gustavo Garzón sobre su propio guion escrito en colaboración con Tamara Garzón que se estrenó el 14 de marzo de 2019. El filme cuenta la experiencia de una escuela de teatro para afectados por el síndrome de Down y fue exhibido en festivales en competencia en Valladolid, España y Piriápolis. “La voz en off de Garzón ilustrada con imágenes de archivo de los chicos narra que la primera dificultad para su crianza fue la comunicación y cómo después de probar sin resultado distintos talleres para personas con capacidades diferentes conoció el grupo Sin drama de Down, dirigido por Juan Laso y pudo construir un puente a través del teatro. La cámara muestra sus alumnos en las clases -que incluyen yoga, relajación y danzaterapia- y narra el proceso creativo de Laso y los participantes de sus talleres para montar una obra o filmar un cortometraje”. Será proyectada los días viernes y lunes.

“Los que no quieren ver”, dirigida por Graciela De Luca y con guion de Fabio Zurita. Cuenta la historia de Natalia y Daniel quienes transitan su vida en una sociedad donde nadie los mira o pocos los quieren ver, una sociedad que no conoce sus deseos y necesidades. En la intimidad cotidiana nos muestran cómo perciben el mundo, y cuáles son sus sueños. La ceguera nunca fue un impedimento para ellos. De repente, un imprevisto cambiará todo, imponiéndose y obstaculizando lo que la ceguera no pudo. Se proyectará los días sábado y martes.

